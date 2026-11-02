12岁女童身体三成面积被罕见胎记覆盖，全身还有逾百颗痣。

据《海峡时报星期天刊》报道，12岁的林诗璇（Charlotte Lim）自出生，身体就有一大片深色胎记，覆盖身体约三成面积。这一大片胎记是 “巨型先天性黑色素细胞痣”（Giant Congenital Melanocytic Nevus，简称GCMN），属于一种罕见的良性色素性胎记，会随着孩子成长而扩大。

竹脚妇幼医院皮肤专科主任兼资深顾问医生许仁安副教授指出，这是一种罕见疾病，每10万名新生儿中约有一人患上，起因是胚胎或胎儿在子宫内发育期间，影响色素细胞的基因发生突变。基因突变越早发生，形成的胎记通常越大，大小与位置因人而异，但不会由父母遗传给孩子。

他说，一些患者的脑部和脊椎可能会生痣，进而导致脑神经问题例如痉挛，此病也有可能发展成黑色素瘤（Melanoma）, 即一种皮肤癌。

郑女士担心女儿因胎记遭受霸凌，因此从小教导她若有人问起，只需坦然解释“那不过是胎记”。所幸，老师和同学都理解她的情况，女儿也从未因此被霸凌。

虽然有同学曾给女儿取绰号“斑点豹”，但女儿并不介意，而随着年纪渐长，这个绰号也没人再提起。

郑女士说，女儿性格开朗，热爱攀岩，但因病情关系，须尽量避免阳光照射。医生也曾告知，女儿身上其他部位可能长出更多痣，患上皮肤癌的风险也较高。

随着女儿脸上开始出现斑点，她难免担心明年升上中学后，面对新的社交环境会否感到压力，但仍希望女儿能一直保持自信。“每个人天生样子不一样，我们应该学会接纳自己的身体。”

完整报道，请翻阅2026年11月2日的《新明日报》。