近来网上有视频显示清洁工人在回收机投放空瓶罐换钱，有人质疑这个行为的合法性。对此，市镇会澄清，涉事工人投放的空瓶罐来自自买饮料或居民赠送，绝非从垃圾桶或回收箱翻找而得，而且他们是在下班后这么做的。

在网上流传的有关视频中，两名身穿工作制服的马林百列—布莱德岭市镇理事会清洁工人提着装满空瓶罐的黑色大塑料袋，在回收机前投放。有网民怀疑这两名工人从垃圾桶翻找收集空瓶罐，借此赚取退费，有人还指他们在“赚双份收入”，有的甚至质疑当中是否存在“双重标准”。

马林百列—布莱德岭市镇会星期天（11月1日）傍晚在脸书发文说，已注意到公众对这段视频的关切，并感谢反馈，同时感谢公众肯定清洁工人的辛劳。

市镇会澄清，视频中的两名清洁工人是在下班后进行回收，而他们投放的瓶罐，有的是他们自买饮品后的空瓶，一些是居民赠予的。

市镇会强调，对于饮料瓶罐退费制，它早已向所有清洁工人明确规定，严禁通过翻找垃圾桶或回收箱搜集可退费的瓶瓶罐罐。这回发生舆论风波后，它已再次提醒所有工人必须严格遵守作业准则，并建议工人在工作时间以外进行个人退费回收时，不要穿着工作制服，以免引起不必要的误会，让人以为他们按市镇会指示行事。

市镇会同时呼吁公众给予理解，清洁工人同样是社区的一分子，和其他人一样可在私人时间参与回收，只是遵守作业规范至关重要。

本月初，永续发展与环境部长傅海燕在国会书面答复议员时表明，公众翻找公共垃圾桶、从中取走物品，或在地面残留和泼洒废弃物均属违法行为，国家环境局将依法对违规者采取执法行动。

饮料瓶罐退费制10月1日全面落实。所有150毫升至3公升的铝罐和塑料瓶装饮料，都须附上1角押金标签和专属条码。

最新统计显示，从4月1日开始至9月27日的过渡期间，退费制回收超过4800万个饮料瓶罐，共823公吨材料送去处理和回收。单是9月13日至27日两周，就回收超过1500万个瓶罐。