栽“蟑”嫁祸！不法之徒发照片指控菜肴里有蟑螂，借此向牛车水知名餐馆索偿300元。老板机警识破四大疑点，揭穿对方后报警。

位于恭锡街的国成菜馆老板黄兆强（50岁）告诉《新明日报》，自己最近差一点坠入骗局，所幸不法之徒露出破绽，才避免破财。

他说，上周六（31日）早上8时许，他通过WhatsApp收到一名顾客的投诉，对方声称前一天用餐时，发现菜肴里有蟑螂，随后还发来几张照片和一张约110多元的收据，并要求餐馆赔偿300元。

“我们当下很慌张，也很害怕，就向对方道歉，说一定会负责。”

不过，黄兆强很快就察觉到不对劲，当他表示需要一周时间调查时，对方却拒绝等待，声称自己急着用钱，如果不马上赔偿，就会向当局举报，并将事情放上网。“如果很缺钱用，为什么会出来吃饭？还消费110多元？”

他也注意到，对方用的是马来西亚手机号，开启了信息在24小时后自动消失的功能，而且只能用英语沟通。

“第二个疑点是，蟑螂出现的位置实在太明显了，服务员端上桌时不可能没看到。而且，对方当时没有马上向我们反映，而是事后要求赔偿。”

黄兆强说，他之后查看谷歌评论，赫然发现最新一则谷歌评论附上的照片，竟与骗子发来的照片一模一样。

他指出，照片中的菜肴相同，也能看到一只手臂和一罐可乐，唯独左下角的部分被人动了手脚，移花接木添加了一只“蟑螂”。

“对方的手段不高明，居然直接从最新的评论下载照片，经过AI处理后再发给我们。后来我们还发现，连收据都是从谷歌评论找来的。”

仔细查看后，黄兆强发现收据日期是10月22日，与对方的说法不符。随后，他也告知对方，会报警处理。对方则坚称，谷歌评论上的照片是他发布的。

完整报道，请翻阅2026年11月2日的《新明日报》。