烟霾影响身心，受访本地援助机构观察到，这期间参与活动的看护者少了20%，如何抗霾及调整日常生活是两大挑战。

《新明日报》报道，我国过去一个月时不时受烟霾笼罩，除了对日常生活造成不便之外，也影响了弱势群体的身心健康。

“社企新援”（SG Assist）联合创办人陈冠中就观察到，部分看护者因家人身体不适，或考虑到外出的风险，而缺席看护者资源中心的活动，缺席率约为20%。

他受访时说，烟霾较严重时，机构每周通过活动接触20至30名看护者，其中约有五人会提到口罩相关问题。“不少看护者本身或对象出现咳嗽等情况后，会担心N95口罩的防护力够不够。”

他也说，居家看护也是一大顾虑，部分看护者不确定关窗或开冷气是否有用，匆忙赶去购买空气净化器。“我们会告知获取口罩的渠道，以及帮忙看护者评估他们家里是否有必要购买空气净化器。”

也有部分年长的看护对象认为烟霾对健康影响不大，不用佩戴口罩。陈冠中表示：“看护者在劝导时，无形中也增加了沟通上的压力和冲突。”

特需看护互助组织关护之心（CaringSG）公众参与及外展部主管陈贵玲则说，对于残障群体而言，熟悉的日常生活安排、户外活动和社交互动有益身心健康。当户外活动被迫喊停，长时间留守室内难免让人感到吃力。

看护者除了要寻找替代的室内活动或调整日常生活，还须安抚家人的躁动或焦虑情绪。“若治疗课程或其他预约受影响，看护者还需从中协调，无疑加重了看护负担。”

社服机构爱心福利协会（Caregiving Welfare Association）执行总监杨裕华强调，看护者须关注自身心理健康，并在倦怠前及早寻求家人或社区支援，切勿独自承受。

完整报道，请翻阅2026年 11月2日的《新明日报》。