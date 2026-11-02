洗手盆近在咫尺，男食客却在座位处，原地倒水洗手，行径遭餐厅电眼拍下，画面放上网后引发热议。餐厅老板受访时说，做了十多年餐饮，难以理解顾客的行为。

位于景万岸一带的餐厅DK Signatures于上周四（10月29日）在社媒发文，指一名男食客在餐厅用餐时，竟在座位打开水瓶，直接倒水洗手。

根据电眼画面，一名白衣男子和一名黑衣女子在用餐，男子相信因双手油腻，用纸巾擦拭后，再打开水瓶，倒水“洗手”。洗手后，男子还将手甩干，再拿出纸巾擦拭餐具。

餐馆职员见状后，立即拿来拖把抹干地上的水。

对此，餐厅女老板邹佩玲（43岁）接受《新明日报》访问时说，她当时不在店内，接获员工通知才得知此事。

“我们很惊讶，做了十多年餐饮，第一次见到这样的事情，我们看监控，他的女伴桌上似乎也有湿纸巾，我们也设有洗手盆，还有免费纸巾，都可以让顾客使用，不明白为什么他不用。”

她说，员工擦地时，对方没有道歉，也没有说谢谢，只是将员工的行为当作理所当然，让她有些生气。

邹佩玲说，顾客在享用虾面和海鲜菜肴时，难免会用手，因此才在店门口设了洗手盆，店面后方也有卫生间。记者走访餐馆时也实测，男顾客的座位距离洗手盆只需要走七八步。

“请善用我们提供的设施，不要在餐桌旁洗手。若地面上全是水，不仅不卫生，湿滑的地面还会对其他食客和职员造成危险，希望顾客能多为他人着想。”

网民痛批：没公德心

帖文迅速引起网民热议，短短四天内已累计至少190万次观看和超过2500则留言。

不少公众抨击男子的行径，觉得男子不卫生，也没有公德心。“在职员前来抹地时，他甚至都没有道歉！”

也有不少人好奇店家为何不立即上前阻止或质问，之后才公开此事。对此，餐厅老板解释，发布视频的原意是为了提醒食客，注重用餐礼仪。

至于为何不第一时间上前质问，老板指出，当时她不在店内，职员也没有和顾客对质。“我们的服务宗旨是‘以和为贵’，所以没有上前质问或是责骂对方。”

完整报道，请翻阅2026年11月2日的《新明日报》。