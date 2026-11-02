为了拍短视频，男子在公共巴士后方用黄色胶带贴上手机，随后还剪辑出自己在路上骑电单车的画面，做法遭公众质疑。新捷运强调，严肃看待此事，已经报警。

一名男子星期天（11月1日）在社交媒体平台TikTok上发布视频，声称为了跟上网络热潮，因此冒险用他的手机来拍摄。

根据视频画面，事发地点位于惹兰勿刹路靠近第128号店面的路段。

当时，一辆新捷运的巴士正好停靠在路旁的巴士站，男子见状后走向巴士后方，拿出黄色胶带，直接将手机贴在巴士的车尾处。

视频切换画面后，就显示男子骑着电单车一路尾随的情景，上面还打出一行字幕写道：“巴士的速度越来越快了，请关注我，看我要怎么把手机拿回来。”

整个视频长达30秒，已有超过255个转发和32个留言。

不少网民批评，指男子不应该在巴士车道骑行。不过，男子留言说，视频是早上7时拍摄，并没有触犯任何法律。

也有网民指出，男子上载的骑车画面，相信是让另一名电单车骑士帮忙拍摄下的视频，而不是通过贴在巴士上的手机所摄。

对此，新捷运回复《新明日报》时指出，新捷运严肃看待这起事件，也不容忍这种行为，因为这不仅会让当事人的安全受到威胁，也会危及其他公路使用者。“我们已报警处理。”

赢必胜事务所律师黄国彦受询时指出，由于无法证实骑行画面是否确实是在手机贴在巴士上的情况下拍摄的，因此仅能针对男子将手机贴在巴士车尾的行为来置评。

他指出，上述行为可触犯《刑事法典》下的公共滋扰罪名，以及《破坏公物法令》下的破坏公物罪名。

《新明日报》尝试联系视频中的男子，至截稿前都没有得到回应。