印度尼西亚森林和泥炭地的火势，因超级厄尔尼诺现象烧得更凶，导致跨境烟霾再度来袭，影响本地许多人的生活与工作。多名议员在国会复会时询问当局将如何展开法律追责、金融监管与区域合作，以及如何保障人们的健康。

国会星期二（11月3日）中午12时复会。根据国会秘书处星期一（2日）发布的议程，议员总共提出133道口头询问，其中超过50道与烟霾相关。被点名答复的部门包括永续发展与环境部、人力部、教育部、社会及家庭发展部、保健卫生部、能源贸工部、外交部，以及文化、社区及青年部。

议员提出的问题涵盖《跨境烟霾法令》下的法律责任、执法行动与检讨工作，相关业者的金融监管与企业管理，新印在防范与解决烟霾问题方面的双边合作与亚细安的对策，以及当局如何检测空气质量和保障公众的健康。

其中，东海岸集选区议员何礼娜与工人党阿裕尼集选区议员莫哈默法理等就希望当局说明，2015年烟霾发生时针对关联企业的调查，为何历经11年仍未结案。其他议员也想知道，法案接下来的检讨，会否考虑提高最高罚款上限，以及引入法定民事罚款机制等。

在给予人们的保障方面，武吉班让区议员连荣华提问，烟霾津贴计划（Haze Subsidy Scheme，简称HSS）10月12日启动后，有多少新加坡公民获得协助；宏茂桥集选区议员娜蒂雅则要当局说明，学前教育机构、商场、医疗场所与社区看护设施的室内空气过滤机是否充足，以及有哪些措施协助受影响的人员继续提供必要服务。

工人党盛港集选区议员何廷儒将提出的休会动议也和跨境烟霾有关，题目是“在跨境烟霾中，加强新加坡在区域清洁空气方面的作用”。何廷儒10月16日在脸书贴文透露她提呈休会动议的消息，并邀请公众就此发表意见。

政府上星期三（10月28日）召见10家早前接获法定通知、被指可能涉及本次烟霾的本地注册企业高管。永续发展与环境部当时也表明将在本周国会复会时，提呈《跨境烟霾污染法令》修正案，把任何不配合烟霾相关的审查程序的行为列为违法。

议员在其他领域提出的问题包括对拥车证制度的检讨工作、新一代公路电子收费系统（ERP2.0）的落实准备，以及10月13日公共医疗系统大瘫痪发生的原因及善后工作。

本周国会预料两天。根据议程，星期二的国会将对三项法案进行二读，分别是《法典（杂项修改）第二法案》《新加坡海事及港务管理局（修正）法案》，以及《回教法执行（修正）法案》。

提呈一读的法案有两项，分别是《判刑（诈骗）法案》及《渔业（修正）法案》。