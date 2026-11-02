新加坡全岛多处地区星期一（11月2日）下午2时至3时预计下大雨，一些地方可能有突发性淹水的风险。

公用事业局星期一下午2时18分起，陆续在社媒发文提醒公众在接下来一小时内，避开罗弄吉士美（Lorong Kismis）和吉士美坊（Kismis Place）交界处、从罗弄本查拉（Lorong Penchalak）至甘必径（Gambir Walk）之间的罗弄甘必（Lorong Gambir）路段。

其他受影响路段也包括：靠近阿尔柏王园的武吉知马路、运涛道（Wan Tho Ave）和平玉道（Pheng Geck Ave）、靠近锡九道（Siak Kew Ave）的培熙道（Puay Hee Ave)、麦肯西路（Mackenzie Rd)、克力路（Craig Rd）和丹戎巴葛路交界处、明古连街、马里士他路往诺维娜坡的汤申路、贝列菲路（Playfair road）和尔文路（Irving road）交界处、巴慕乐路和史蒂芬路交界处。

根据国家环境局早前发的文告，11月首两周，全岛部分地区几乎每日下午估计都将出现阵雨，雨势中度到强度。其中几天，阵雨或会持续至傍晚时分。其间，大部分地区的累计降雨量也将略高于长期平均值。

白天最高气温预计介于33摄氏度至35摄氏度之间，其中几天可能还会略高过35摄氏度。