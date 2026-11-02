男子清晨在家强奸15岁亲生女儿，后者趁父亲洗澡时逃到警局报案，男子知情后自首，被判坐牢14年。

《联合早报》早前报道，今年51岁的被告于2024年8月11日在家强奸亲骨肉，案发前的晚上他先拆除家中电眼，隔天清晨溜进女儿的卧室犯案，当时女儿因害怕而继续假装睡觉。

被告日前认罪后，星期一（11月2日）在高庭接受判刑。他一共面对六项控状，包括强奸与非礼女儿。被告有过非礼、欺骗和失信的案底，曾经坐牢六年，以及接受五年的改造训练等，但他出狱后仍不知悔改，犯下本案罪行。

根据案情，被告与受害人是亲生父女关系，他自受害人5岁时开始一起生活，住在西部某组屋单位内。为了保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可能泄露她身份的信息，包括被告的名字。

被告经常对女儿发脾气和责骂她，失控时就对女儿动粗，例如拉扯女儿的头发和用衣架、藤条打她。他也曾经偷拍女儿胸部的照片。

长期对亲女儿施暴 案发前蓄意拆除家中电眼

女儿很怕父亲，并且以为自己所面对的暴行是正常的。

案发前的晚上，被告因不满家里不够整齐干净而对女儿大发雷霆，并且命令女儿进房间。被告接着把安装在家里不同角落的电眼拆除，然后回自己的房间睡觉。

清晨时分，被告溜进熟睡中女儿的房间。被告掀起被子，脱下女儿的衣服，然后强奸她。女儿当时被吓醒，但因害怕激怒被告而不敢动弹。

被告得逞后进浴室洗澡，受害人趁机逃出住家，到附近邻里警局报案。被告洗澡后发现受害人不在家，他到楼下找人时看见受害人坐在警局里，当下知道自己被揭发了。他接着上楼换上牛仔裤，然后回到邻里警局，当场被逮捕。

案情没有揭露事发时，受害人的母亲是否在家，但据《联合早报》得悉，母亲与被告仍是夫妻关系，母亲也申请到监狱探望被告。

除了强奸和非礼女儿，被告也承认一项监守自盗的罪行。被告落网之前在一家提供安装服务的公司当总经理，他私吞公司客户将近1万8000元付款，用于个人开销，至今未对公司做出赔偿。