公众若通过WhatsApp收到亲友、上司或同事传来的工作相关文件，应提高警惕，因为对方的账号可能已遭盗用，文件也可能藏有恶意软件。

新加坡警察部队星期一（11月2日）发文告呼吁公众，谨防这类恶意软件骗局。受害者会收到朋友、同事或上司通过WhatsApp发送的信息，附上看似正规或与工作有关的文件，但发送信息的账号实际上已被骗子盗用。

骗子会要求受害者使用电脑打开文件。若受害者通过WhatsApp网页版或桌面版操作，文件中的恶意软件便会被下载到电脑。

在一些案例中，骗子也会指示受害者将文件转发给公司的财务经理。

文件一旦打开，恶意软件便会安装到受害者的电脑上，能够记录用户的键盘输入、截取屏幕画面，并与外部服务器通信，从而窃取用户的资料。

警方指出，在许多案例中，骗子也会盗用受害者的WhatsApp账号，向其他联系人发送恶意软件。部分骗子甚至冒充受害者，向他们的联系人借钱。受害者往往在发觉电脑出现异常，或接获亲友通知收到可疑信息后，才察觉设备或通讯账号已遭盗用。

警方也提醒，这类骗局虽然尚未造成金钱损失，但部分受害者的个人资料可能已经外泄。

警方呼吁公众谨记“ACT”防骗步骤。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等防护措施；“C”代表“查”（Check），时刻留意诈骗迹象；“T”代表“报”（Tell），一旦遇到骗案，应尽快通知当局，防止更多人受害。

公众若想了解更多防骗资讯，可拨打ScamShield热线1799，或浏览网站www.scamshield.gov.sg；也可拨打1800-255-0000或登录警方官网提供诈骗线索。