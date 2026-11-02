持就业准证的外籍员工本应从事专业、管理等工作，却被安排在樟宜机场搬运行李。人力部怀疑约45家参与机场运作的公司虚报外籍员工的薪金和职位，或违规调派员工，已经展开调查；涉及的外籍员工约有270人。

人力部星期一（11月2日）发文告说，当局最近在樟宜机场进行检查时，发现一些就业准证（Employment Pass，简称EP）持有者被安排负责行李搬运的工作。

初步调查显示，当局收到的有关这些员工的薪金与职位申报有假。另有一些持其他工作证件的外籍员工也被发现从事与申报职位不符的行李搬运工作。

就业准证主要签发给外籍专业人士、经理和主管，申请者的固定月薪须达到人力部规定的最低门槛，而且年龄越大，薪金门槛越高。以非金融服务业的年轻申请者为例，目前最低月薪须达5600元。申请者也须在互补专才评估框架（Complementarity Assessment Framework，简称COMPASS）下取得足够积分。

其他工作证件包括主要签发给中等技能外籍员工的S准证，以及签发给特定行业外籍员工的工作准证（Work Permit，简称WP）。

人力部指出，目前已发现约270名外籍员工的工作安排可能与工作证件规定不符。这些员工受雇于新翔集团（SATS）的承包商与分包商。

当局已指示新翔集团加强监管承包商，包括核实外籍员工的实际工作是否符合所持工作证件的规定，并纠正任何不合规做法。

当局也提醒参与新翔集团运营的其他公司，它们有责任遵守《外籍人力雇佣法令》及相关工作证件的规定。

人力部：严肃看待违反工作证件规定的行为

人力部强调，它严肃看待违反工作证件规定的行为。有关调查仍在进行，一旦证实有公司违法，当局将采取执法行动，并会继续检查，确保雇主遵守相关规定。

新翔集团同日答复媒体询问时透露，集团在一次例行内部审计中，发现一部分承包公司雇用的外包员工存在工作证件违规的情况。

新翔在声明中说，已立即对违反合同要求和法律的外包公司采取措施，并扩大审查以包括其他外包商。在内部审计中发现的涉事外包公司以及相关雇员的名单已移交人力部。

声明说：“新翔一直与人力部和相关机构紧密配合，全力协助针对这类违规行为的调查。”

新翔也强调，已加强内部审查流程，确保外包雇员严格按照各自证件的规定范围工作，并正在根据人力部的指导，纠正不合规运作。

根据外籍人力雇佣法令，在申请工作证件时作出虚假申报者，可被处以罚款最高2万元、监禁最长两年，或两者兼施。非法调派外籍员工的雇主则可能面临罚款最高1万元，并可能被禁雇佣工作准证持有者。

人力部呼吁公众，若发现任何涉嫌违反工作证件规定的行为，可通过人力部网站的违规行为举报电子服务（Report an Infringement eService）举报。举报资料将严格保密。