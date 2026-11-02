新加坡与马来西亚星期一（11月2日）召开首届柔新合作部长级委员会会议。国家发展部长徐芳达与马来西亚经济部长阿克马纳斯鲁拉（Haji Akmal Nasrullah Bin Haji Mohd Nasir）共同主持会议。柔佛州务大臣翁哈菲兹，以及我国国家发展部兼交通部高级政务部长孙雪玲也出席会议。

两国会后发表联合文告指出，柔新经济特区从去年1月至今年6月，在马来西亚投资发展局管辖范围内录得888亿3000万令吉的批准投资，其中403亿令吉、约45%已落实。

这些获批准的投资项目预计可创造2万8755个就业机会，其中1万2796个与已落实的项目有关。

徐芳达会后接受媒体访问时说，特区在吸引投资方面取得良好进展，投资者不仅来自新加坡，也来自世界各地。他认为，商界对特区持续展现兴趣，离不开新马两国，以及新柔两地之间的紧密合作。

“我们希望延续这样的伙伴关系，进一步加强合作，探讨双方还能携手推动哪些项目，为两地人民、社群和企业带来更多好处。”

阿克马指出，这些投资数字展现特区的发展潜力，但更重要的是将投资转化为实际成果。他说，新马两国同意在2027年第一季联合举办投资论坛，延续目前的投资势头。

柔新经济特区发展蓝图 预计12月由两国领导人推介

新马两国于2025年1月签署协议，正式设立柔新经济特区。特区涵盖柔佛南部多个地区，旨在结合新加坡的资金和国际网络，以及柔佛的土地和人力资源优势，吸引投资并促进跨境贸易。

柔新经济特区总体规划和发展蓝图，预计于今年12月的新马领导人非正式峰会上，由我国总理黄循财和马国首相安华共同推介。

徐芳达说：“双方一直密切合作，制定各项措施支持这份蓝图。蓝图体现了我们希望柔新经济特区在中长期实现的愿景。”

他指出，要实现这些目标，两国相关机构仍须加强协调，在人才培养、便利人员和货物流动、促进贸易与投资，以及改善交通衔接等方面，制定和落实具体措施。

新委员会扩大合作范围 加强跨境交通联系

柔新合作部长级委员会由原有的马新依斯干达特区部长级联合委员会转型而来。联合文告指出，首届会议标志着双边合作进入新阶段，合作范围也进一步扩大和深化。

新委员会将提供战略方向、加强双边协调，并监督柔新经济特区重点项目的落实。

委员会的新方成员包括：国家发展部长；能源、贸易与工业部长（能源与工业）；以及交通部长；马方包括：经济部长；投资、贸易及工业部长；以及柔佛州务大臣。双方日后可按需要增添代表。

徐芳达在回答《联合早报》有关委员会未来角色的提问时说，新委员会将为新马两国中央政府及柔佛州政府的部长和相关机构提供定期交流的平台，共同探讨如何深化合作。

他举例，双方已着手改善跨境德士服务；柔新捷运预计明年2月投入运作后，也将进一步加强两地的交通联系。此外，两国正探讨如何改善渡轮服务。

新马两国早前也同意设立处理柔新经济特区、交通等议题的工作小组。双方接下来将商讨具体安排，并在明年于马来西亚举行下一次会议前，继续讨论委员会及工作小组的职权范围。

徐芳达说：“在世界局势更不确定、更难以预测的当下，志同道合的伙伴和近邻更须紧密合作，为人民创造增长、繁荣、福祉和优质工作。”

我国明年担任亚细安轮值主席国。阿克马说，希望届时能进一步展示柔新合作的成果，以及特区作为通往区域市场门户的发展潜力。