全球系统故障星期一（11月2日）上午殃及樟宜机场，部分航空公司的自助值机柜台无法正常操作长达约两个半小时，导致登机手续须改由人工办理，多家航空公司登机柜台前大排长龙。自助值机系统到上午11时左右才恢复正常。

樟宜机场集团答复《联合早报》询问时说，星期一上午约8时30分，旅客航前处理系统（Advance Passenger Processing，简称APP）发生全球故障，导致樟宜机场也受影响，部分旅客无法自行办理登机手续或打印登机牌，须改以人工方式办理。

正常情况下，航空公司在办理值机手续时，会通过这套系统传送乘客的护照及旅行资料，供边境管制机构进行实时核查，包括确认旅客是否符合入境或登机要求。系统出现故障，导致航空公司无法正常完成相关核查程序，进而影响值机服务。

系统故障属全球范围，其他机场也受影响。据澳大利亚媒体《先驱太阳报》（Herald Sun）报道，墨尔本机场星期一也因同一套系统故障而出现排队和拥堵情况。

樟宜机场集团说，故障期间，机场地勤人员在现场协助航空公司和旅客，所有受影响航空公司的值机程序已在上午11时左右恢复正常。

多个航站楼部分自助值机柜台一度停摆

樟宜机场并未透露具体是哪些航空公司受影响，又有多少人受波及。

据《海峡时报》报道，记者星期一早上约10时到机场观察，发现多个航站楼的部分自助值机柜台无法运作。

在第三搭客大厦（T3），印尼鹰航（Garuda Indonesia）的自助值机柜台屏幕一度全黑。原定上午11时45分飞往雅加达的GA829航班乘客，被安排加入另一条队伍排队轮候办登机。

第四搭客大厦（T4）也出现类似情况。上午约10时30分，大韩航空、国泰航空和越南太阳富国航空（Sun PhuQuoc Airways）的部分自助值机柜台无法使用。

到了下午1时多，大部分自助值机柜台已恢复运作，但第一搭客大厦（T1）仍有少数航空公司的柜台无法使用，包括中国南方航空和厦门航空。

据记者现场观察，身穿印有SITA制服的工作人员，在自助值机柜台进行故障排查工作。SITA是一家为航空业提供资讯科技基础设施、数据网络及通讯服务的全球供应商。