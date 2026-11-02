数码转诊系统让本地全科医生可直接将病患转诊至政府医院专科，预约确认信息的平均等候时间也从过去的数天至一个月不等，缩短至1.81天。

名为Referral Exchange（简称RefX）的数码转诊系统，由政府开源科技部（Open Government Products）团队与保健卫生部及本地公共医疗集群，于2014年开始逐步合作开发，今年7月20日在全国推行。

根据政府开源科技部网站公布的今年第三季度最新资料，系统自上线以来已处理超过1万3000起转诊病例。病患收到预约确认信息的等候时间，已从过去的数天至一个月不等，缩短至平均1.81天。

RefX旨在推动本地所有医疗转诊流程数码化，首阶段从享有政府津贴的专科转诊服务着手。它在幕后连接各大医疗资讯系统，让不同系统之间能顺畅交换转诊资料。

过去，全科医生将病患转诊至政府医院专科，须通过纸质文件、电邮和电话等方式，以人工处理转诊手续。

资料以电子方式传送 追踪转诊各项环节进度

通过RefX，全科医生提交转诊申请后，资料便会以电子方式传送。系统会追踪转诊的每个环节，让诊所和医院随时掌握进度。

转诊表格也会列明各专科的资料要求，医生可直接附上扫描影像和检查报告，以便首次提交申请时就备齐所需资料，减少因资料不全而延误转诊的情况。

部分转诊更可让病患在离开全科诊所前，就选定并确认专科预约，无需回家等候短信通知。

Zenith Medical Clinic全科医生洪开国受访时说，诊所过去使用纸质转诊表格，医生往往无法掌握专科预约的等候时间。“我们只能向病患提供粗略估计，例如可能须等候两三个月。”

如今，他可向病患展示各专科实时更新的可预约时段。若等候时间太长，还可为病患选择另一家医院。

洪开国指出，电子系统让转诊流程更顺畅，医生可直接复制并贴上诊疗记录，无需手写。

裕廊东全科诊所姚民西药房的赖士昆医生说，过去转诊须手写表格，再扫描后电邮发送。新系统节省了行政时间，尤其减轻了行政人员的工作。

至于可改进之处，他认为，系统尚未涵盖所有转诊服务，全科医生目前也还不能够通过系统收到专科医生的反馈。