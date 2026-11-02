一项最新调查显示，超过八成年轻女性每周至少使用一次人工智能，但仅有6%对自己能在人工智能驱动的环境中取得成功感到“非常自信”。

非盈利组织新加坡妇女联合会（United Women Singapore），星期一（11月2日）发布一项针对男女使用人工智能（AI）信心差异调查报告，揭示上述结果。

这项调查由妇女联合会委任市场调查公司Milieu在今年5月至6月间进行，项目得到美光基金会（Micron Foundation）的支持。

Milieu东南亚总裁彭慧珊接受《联合早报》采访时说，这项调查针对800名16岁至29岁新加坡公民和永久居民展开，其中女性640人，男性160人，所有人中接近六成为学生。女性人数多于男性的原因，是因为调查侧重女性，男性主要作为对比参照。

她说，这项调查的受访者来自于Milieu在新加坡5万6000多名经常受访者中的适合人群，调查通过Milieu的手机应用进行，问卷由38道选择题和一道问答题构成。

调查结果显示，经常使用AI聊天工具和每周至少使用一次AI的女性受访者占比，分别为81%和84%。不过，仅有6%对于自己能在AI驱动环境中取得成功感到“非常自信”，而男性的这一比率为16%。

调查还发现，尽管75%的女性对AI具备核心的基础认知，只有5%将自身AI熟练度评为“高级”，低于男性的12%。受训方面，只有18%的女性接受过AI相关培训，低于男性的32%。

对于调查结果，彭慧珊坦言并不感到意外，因为她的确很少看到身边的女性去上AI培训课。不过，调查让她看到，女性较少接受培训和使用AI信心不足之间，存在着某种关联。

她说：“女性对AI有一定的认知，也愿意去使用，但因为没有接受过培训，感觉自己没有太多的专业知识，因此没有信心。”

新加坡妇女联合会董事会主席陈星妮则说：“我希望企业打开大门与我们合作，帮助更多女性提升使用AI的信心。”

她解释，不同行业都在通过不同方法使用AI，如果不同行业都能推出针对女性的AI培训项目，就会为从事不同专业和领域的女性提供更多对口的培训机会。

数码发展及新闻部兼保健卫生部政务部长拉哈尤，在参加当天推介活动时说：“这项研究结果及时提醒我们，随着AI日益融入日常生活，我们不仅要关注人们能否接触和使用这些技术，也必须确保他们有能力、有信心把握人工智能带来的机遇。”