小国虽然国土狭小、资源有限，但“规模并不决定命运”；许多小岛国同时也是拥有丰富海洋资源和经济潜力的“大海洋国家”。外交部兼内政部第二部长沈颖呼吁各国深化合作，通过创新融资、人才培训和机构能力建设，把发展潜力转化为实际机遇。

沈颖星期一（11月2日）在安提瓜和巴布达举行的共和联邦小国部长级会议上发言时说，在全球局势日益动荡不安的环境下，小国更容易受到气候变化、科技变革和地缘政治冲突等外部冲击，因此更须携手合作，增强应对挑战的能力。

她指出，许多小国虽然拥有发展前景良好的可再生能源和互联互通项目，却往往缺乏落实项目所需的资金和专业人才。“通过跨国合作，各国可发挥规模效益，开拓单凭自身力量难以实现的发展机会。”

新加坡分享融资与人才培训经验 助小国增强发展韧性

沈颖随后分享新加坡通过创新融资，以及加强人才和机构能力建设，协助增强自己的发展韧性的经验。

在融资方面，单靠公共资金已无法满足各国的发展需求。面对日益沉重的财政压力和不同领域的资金需求，各国政府须更有效地运用公共资金，吸引私人投资，尤其是投入投资者可能认为风险过高的项目。

她以新加坡2023年推出的亚洲转型融资伙伴关系为例，说明如何汇集公共、私人及慈善领域的资金，支持亚洲绿色转型。

这项计划至今已筹集超过10亿美元（约13亿新元），目标是动员最多50亿美元（约64亿新元）资金，用于支持可再生能源和能源基础设施等项目，推动区域脱碳。

沈颖说：“道理很简单，结合公共和私人资源，就能更有效地筹集双方单凭自身力量难以动员的资金。”

除了融资，拥有健全的机构和具备专业技能的人才，同样是吸引投资、把握发展机遇，以及维持长期经济增长的关键。

她指出，新加坡在独立初期曾受惠于国际社会提供的技术援助，如今则通过新加坡合作计划，以实践培训和经验交流，协助其他小国提升人才与机构能力。

我国也在2024年推出“SIDS of Change”配套，协助其他小岛屿发展中国家落实《安提瓜和巴布达小岛屿发展中国家议程》，应对气候变化、数码化及其他全球挑战。

这项配套后来获得延续。从2027年4月起，新加坡将提供有关人工智能（AI）应用于政府治理和公共服务转型方面的定制课程，以及民航和海事领域的奖学金计划。

迄今，新加坡已同超过1万3900名小岛屿发展中国家官员分享发展经验。今年8月，我国也与共和联邦秘书处合办有关数码治理及AI在公共服务领域应用的课程。

沈颖说，共和联邦有条件推动成员国加强合作，取得更大成果。她也肯定共和联邦秘书处邀请其他伙伴参与会议，共同探讨投资和能力建设等合作机会。

“新加坡期待与其他共和联邦成员国携手合作，将共同目标转化为具体成果。”