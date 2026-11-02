新加坡文化通行证自今年3月起开放用于购买本地文学作品后，带动相关书籍销量显著增长。新加坡出版商协会调查发现，受访会员的本地文学作品销量增加超过三倍。

在本地文学书籍买气升温之际，我国规模最大的本土文学书展“狮城书街”（Singapore Book Street）星期一（11月2日）首次登场，汇集超过40家本地出版社的1200多部作品，其中八成可使用文化通行证购买。

首届狮城书街由国家艺术理事会和新加坡出版商协会联合举办，地点设在怡丰城一楼中央广场，展期至星期天（8日）。书展涵盖华文、英文、马来文和淡米尔文四种官方语言的作品。主办方希望借此让更多公众接触本地文学，培养阅读本地作品的习惯。

文化、社区及青年部今年9月提供的数据显示，截至8月底，约41万人已兑换超过3040万元的文化通行证储值，其中约290万元用于购买本地文学书籍。

以友谊书斋为例，书店的相关书籍销量便增加约三成至五成，也有更多顾客主动询问哪些书符合使用条件。友谊书斋经理宋恩玲受访说：“蛮多人会走进书店问我们，哪些书是本地出版的。”

不过，她也观察到，仍有不少公众不了解文化通行证的用途。她星期一在书展现场向公众介绍这项计划后，一些人才知道可以使用通行证储值购书，并开始浏览现场展售的作品。

书展走进商场 让本地文学贴近大众

新加坡出版商协会助理秘书、新文潮出版社营运总监洪均荣受访时说，选择在购物商场举办书展，是希望让本地文学走近更多公众，包括平时较少接触本地作品的人。

“来购物中心的公众，未必对文学感兴趣，但是你走过、看过、摸过（这些书），这就是一个认识新加坡文学的方式。”

39岁的投资经理吴雪玲星期一带着8岁女儿黄芯媛到怡丰城吃午餐，恰好经过书展，便在女儿的提议下，停下脚步翻书。

吴雪玲原本不知道文化通行证可用来购买本地文学作品。得知书展上许多书籍都符合使用条件后，她考虑日后利用自己和丈夫合计200元的储值，为家中三个年幼的孩子添购本地儿童读物。

热爱阅读的10岁女童古轩慈（左二），每天都会花约10分钟看书，每周更会到图书馆三次。她在书展逗留约一个小时，兴致勃勃地翻阅不同儿童读物。（谢智扬摄）

热爱阅读的10岁女童古轩慈在书展逗留约一个小时，兴致勃勃地翻阅不同儿童读物。她略带腼腆地告诉记者：“我喜欢看各个种类的书。”

古轩慈共选购了总值超过300元的书。她54岁、从事小贩工作的父亲便使用100元文化通行证储值，抵扣部分购书费用。

艺理会司长（文学艺术拓展）约翰逊（Aruna Johnson）指出，狮城书街让公众有机会探索不同类型的本地文学作品，支持本地出版社，发掘更多值得阅读的故事。

她说：“新加坡人可使用文化通行证，挑选一本自己喜爱的书，开启或丰富属于自己的本地文学收藏。”

除了展售书籍，主办方也安排超过30场文学及互动活动，包括新书发布、诗歌朗诵和儿童讲故事活动，让公众有机会与本地作家和插画家交流。

公众在书展消费满50元，可获得本地诗人或插画家现场即兴创作的专属诗作或插画；消费满100元则可兑换书展纪念礼包。

书展将持续至星期天，每天上午10时至晚上10时开放。