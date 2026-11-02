在樟宜机场工作的Smarte Carte德士协调组长拉赫曼，执勤时在搭客大厦注意到一名神色慌张的乘客，并迅速认出对方佩戴着象征隐形残障的“向日葵挂绳”。

“当时我留意到一名男子焦急地来回走动，而且满头大汗，就觉得情况不对劲。我让同事接手其他工作，自己则上前协助这名看起来急需帮助的男子。”

在寻人广播未果后，拉赫曼（Abdul Rahman Bin Abdullah）全程保持冷静，一边安抚乘客的情绪，一边通过温和询问确认家人的位置，最后亲自带他到地下一层与妻子重聚。

随后，得知这对夫妇预订的接送车迟迟未到，他又主动护送两人前往德士候车点乘车。

这份超越职责的贴心服务，让拉赫曼在第32届酒店业卓越服务奖（EXSA）颁奖典礼上，荣获非酒店组的最高荣誉——“杰出之星奖”（SHA Outstanding Star Award）。

由新加坡酒店协会主办的本届典礼吸引125家机构参与，共有3694名优秀员工获奖，其中包括1510名银奖得主、1041名金奖得主，以及1143名星奖得主。

手写书法贺卡添温情 宾客关系专员凭巧思获奖

在93名角逐最高荣誉的入围者中，拉赫曼与另一名得主阿兹米（Azmi Bin Osman）脱颖而出。阿兹米是圣淘沙香格里拉酒店的宾客关系专员，凭细致入微的服务摘得酒店组的“杰出之星奖”。

他得知一名住客要为妻子庆祝生日后，便发挥自己的书法特长，亲手写了一张生日贺卡送上，以充满温度的巧思，为住客打造难忘的住宿体验。

惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士以主宾身份出席颁奖礼时致辞说：“科技无法取代发自内心的关怀，更无法替代员工纯粹出于善意而主动多付出的努力。说到底，吸引游客来到新加坡的或许是因为我们的硬件设施，但让他们对新加坡念念不忘的，是我们的人情味。”文礼佳也是职总就业与职能培训中心（e2i）职业服务与伙伴关系团利益关系人管理处长。

新加坡酒店协会执行总监邢紫薇也在致辞时说：“简单来说，卓越的服务归根究底在于人与人之间的联系。很多时候，往往是微不足道的小事带来最深远的影响。”

为协助业界进一步提升服务水准，新加坡酒店协会将于11月20日举办“策划顾客体验的艺术”专题工作坊，以打造能应对未来挑战的高素质服务团队。