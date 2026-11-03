新加坡明年将与华盛顿及其他亚细安成员国合作，制定互惠互利的防务框架，同时与其他伙伴加强合作应对共同挑战。

美国战争部长赫格塞斯上星期三（10月28日）在菲律宾宿务举办的第20届亚细安国防部长会议（ADMM）上，建议制定一项全新的美国—亚细安防务合作框架，为接下来“至关重要”的几年提供合作指引。不过，赫格塞斯并没有透露框架具体细节。

我国国防部星期一（11月2日）答复媒体询问时说，明年是亚细安与美国建立对话关系50周年。作为2027年亚细安国防部长会议主席国，新加坡期待协助推动美国提出的美国—亚细安防务合作框架，同时推动其他倡议。

“新加坡将与美国及其他亚细安成员国合作，制定一个互惠互利的框架，让各方携手应对共同的挑战和关切。”

国防部补充说，新加坡支持伙伴国在定期举行的亚细安加八国防部长会议（ADMM-Plus）和活动外，通过不同形式和渠道，与亚细安国防部长会议开展建设性互动。

这包括总体框架如日本—亚细安加强防务合作部长级倡议、澳大利亚2020年与亚细安防务合作愿景；在亚细安国防部长会议和亚细安加八国防部长会议期间举行的非正式部长级会议；与中国、印度、俄罗斯和美国举行的海上演习；能力建设活动如亚细安—中国中青年军官友好交流活动，以及与韩国、新西兰开展的类似活动。

国防部指出，这些互动与亚细安国防部长会议和亚细安加八国防部长会议相辅相成，再次体现以亚细安为主导的区域安全架构开放且包容。

赫格塞斯提出这项建议之际，亚细安各国政府正寻求深化与美国的安全合作，但也避免进一步卷入中美战略竞争；菲律宾近来则与中国在南中国海摩擦不断。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声上星期四（29日）在宿务出席会议时指出，世界各国的愿景和能力各不相同，因此需要一个机制，建立相互交织的双边与多边网络，推进共同利益。