新加坡政府全力支持巡回大使兼国际法大使陈惠菁竞选国际法院法官。外交部长维文医生和律政部长兼内政部第二部长唐振辉，目前在美国纽约支持她参选。

设于荷兰海牙的国际法院是联合国主要司法机关，设有15个法官席位，每届任期九年。选举每三年举行一次，改选其中五席。2027年至2036年任期的选举星期二（11月3日）起在纽约联合国总部进行投票。

本届国际法院选举迎来非洲、亚洲、欧洲和拉丁美洲共10名候选人角逐。57岁的陈惠菁（Rena Lee）是新加坡首次提名的候选人。

我国外交部和律政部星期二发联合文告说，维文和唐振辉于纽约时间星期一（2日）傍晚（新加坡3日早上）举办招待会，为陈惠菁表达支持。

2024年10月14日，外交部和律政部宣布，常设仲裁法院新加坡国家小组有意提名陈惠菁参选下一任期的国际法院法官。她今年7月被正式提名为新加坡候选人。

文告指出，陈惠菁是杰出的国际法实践者，有超过30年的深厚专业知识，熟悉海洋法、环境法、国际人道法和人权法等领域。

她担任国家管辖范围以外区域海洋生物多样性（BBNJ）政府间会议主席时，也引导长达五年复杂且高风险的多边谈判，最终促成各方达成共识，在2023年通过具有里程碑意义的《BBNJ协定》。

“这项重大成就，印证了她能将深厚的法律专业知识与对不同观点的敏锐理解相结合，在法律传统和地缘政治利益各异的国家之间弥合分歧。”

陈惠菁也在常设仲裁法院、国际投资争端解决中心调解员小组等担任职务。

文告也说，陈惠菁在专业领域享有崇高声望。她的诚信、公正，以及对以规则为基础的国际秩序的远见，使她成为国际法院法官的合适人选。如果当选，她可为国际法院的运作和国际法的发展作出积极贡献。

维文说，新加坡政府全力支持陈惠菁竞选国际法院法官。她深厚的专业知识、对法治的坚定信念，以及在化解分歧时理解不同观点的能力，都将成为国际法院的宝贵资产。

“作为小国，新加坡始终坚定倡导和捍卫法治，而法治正是以规则为基础的国际体系的基石。自独立以来，我们一直受益于这一体系。正当多边机构承受日益沉重的压力时，我们更须尽自己的一份力量，支持并加强这些机构。”

唐振辉说，陈惠菁不仅将国际法理解为一套法律学说，也将它视为各国作出决策、管控分歧和开展合作的框架。她具备独立思考能力、稳健的判断力，也深谙法律推理在实践中可能产生的影响。

他指出，国际法院是一个具有普遍性的机构。当法官来自不同法律传统、具备多元专业经验和视角，并各自独立作出判断时，法院的力量便会得到增强。陈惠菁可为法院带来这种广博视野，以及对公平、诚信和法治的坚定承诺。

“陈大使体现了新加坡所追求的贡献方式：有原则、务实、兼顾不同观点，以解决问题为导向。”