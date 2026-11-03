大部分公众支持汽车拥车证改用回扣与附加费机制，并倾向采用五个等级，以减少不同等级之间的价格落差过大的问题。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期二（11月3日）在国会答复多名议员有关汽车拥车证检讨的口头询问时说，政府也在探讨进一步降低个人投标拥车证的费用，以及要求车商公布不包括拥车证成价的车价，让消费者更易于自行投标，也能更清楚比较车价。

目前，个人若要自行投标拥车证，必须先到自动提款机提交投标，之后才能在线上修改标价；车商则可直接在线上提交和修改投标。每次提交投标或修改标价，个人和车商分别须支付2元和8元至10元的费用。

萧振祥说，有些买家仍希望由车商代为投标拥车证，享有一站式服务，政府不应为他们增加不必要的麻烦，但也希望让个人买家更容易自行投标。

当局正探讨建立一个系统，让个人买家只须注册账号，便可在线上完成所有投标操作，无须先到自动提款机提交投标。

为解决中小型汽车（A组）和大型及豪华车（B组）拥车证成价日益趋近的问题，当局拟议合并这两个汽车组别，并根据汽车抵岸价（Open Market Value，简称OMV）中位数划分等级，给予相应回扣或征收附加费。当局目前提议分为三个或五个等级，回扣和附加费最高各为1万5000元。

陆交局日前就上述分类检讨建议展开公众咨询。咨询已于11月2日截止，陆交局共收到超过4000份反馈。萧振祥指出，当局正在研究收到的意见，尚未决定最终方案。

不过，他说，大部分公众支持附加费与回扣机制，并倾向采用五个等级，以减少不同等级之间的价格落差。

针对政府国会交通委员会副主席谢秉辉建议按照拥车证成价的百分比，而非固定金额来计算回扣或附加费，萧振祥说，这或许能进一步减少不同等级之间的价差，“但缺点是买家在竞标开始前，无法确切知道自己能获得多少回扣，或须支付多少附加费”。

至于蔡厝港集选区议员朱佩玲建议另设电动车专属的回扣与附加费机制，萧振祥指出，政府不会这么做，因为这会让制度过于复杂。

“政府会继续通过车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES），而不是拥车证政策，推动电动车普及。”