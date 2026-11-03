本地小贩中心和巴刹的人流量，虽然在烟霾期间普遍减少，但由于各小贩中心人流减少的情况不一，而且小贩可通过外带订单的增加来补贴收入，因此政府目前没有计划为小贩推出额外的烟霾专项经济援助。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（11月3日）在国会答复议员们的口头询问时，提到近期跨境烟霾对小贩生计的影响。

她也说，烟霾并没有影响我国的食品供应。本地农场也反映，烟霾对收成的影响微乎其微，而且近期空气质量有所改善，农场运作已恢复正常。我国目前从180多个国家和地区进口食品，来源广泛，这有助于降低食品供应来源集中的风险。

至于烟霾对小贩的影响，傅海燕说，政府此前早已宣布，在今年9月至2027年2月的半年内，为符合条件的摊主提供援助，以减轻中东局势导致的成本上涨压力。符合条件的摊位可获月租回扣，熟食摊位每月200元，巴刹摊位100元。

傅海燕指出，随着东北季候风的到来，烟霾情况已有改善。不过政府会继续监测烟霾对小贩的影响，“我们已做好准备，一旦情况有变，将采取适当措施”。