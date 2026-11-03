三年前确诊乳癌第四期，癌细胞已扩散至骨头，还被告知可能只剩三至六个月的生命，现年50岁的单亲母亲何婉嬑一度深受打击，脑海一片空白。

如今三年过去，她不仅活过了医生当初预估的期限，还继续接受治疗，努力兼顾工作与生活。

2023年7月，何婉嬑发现左胸有个小肿块，但因工作繁忙、公司人手不足，担心请假影响同事，她迟迟没有求医。

直到肿块逐渐变大，疼痛加剧，她才前往医院检查，不料确诊时已是乳癌第四期，癌细胞更扩散至骨头。医生当时告诉她，她可能只剩三至六个月的生命。

对何婉嬑来说，最令她害怕的不是死亡，而是自己离世后，未成年的孩子和年迈的父母将失去依靠。她尤其担心，自己无法陪伴孩子成长，见证他们人生中的重要时刻。

确诊后的一个月，她陷入情绪低谷，甚至急忙寻求法律援助，立下遗嘱，为身后事做准备。

所幸，在家人和朋友的关怀与鼓励下，她逐渐走出阴霾，重新调整心态。她明白，既然无法改变患癌的事实，与其怨天尤人，不如积极面对，把握自己仍能掌控的生活。

“事情既然已经发生，就只能接受它，生活还要继续。”

她也不断提醒自己：“生活如此残酷，然而我必须坚强，拥抱它的每一面。”

弃传统化疗改服药打针 强忍副作用坚守岗位

为了尽可能维持正常生活，减少治疗对工作的影响，何婉嬑选择接受口服药物和注射治疗，而非需要住院的传统化疗。这套治疗方案每月花费上千元，但让她能更灵活地安排时间。

治疗过程并不轻松。她饱受恶心、严重皮肤反应、骨头僵硬脆弱，以及手指关节变形等副作用困扰，却仍尽力坚守工作岗位。有时，她清晨到诊所打针，下午便返回公司上班。

如今，何婉嬑已走过三年的抗癌历程，远远超过医生当初预估的存活期限，连主治医生也对她的情况感到惊讶。

她习惯“报喜不报忧”，不愿让身边的人过度担心，总是尽量以笑容面对生活。即使身体承受病痛，她仍珍惜与亲友喝咖啡、逛街等平凡的日常时光。

面对未来仍充满变数的抗癌之路，何婉嬑选择不为未知的明天过度忧虑。

“生命从没保证过是一场平坦的旅程。有些路虽然陡峭且充满许多变数，但如何一步步扫清前方的障碍、不去想太多明天，把眼前的每一天都活到最充实快乐，这一切取决于我自己。”