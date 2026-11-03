为严厉打击诈骗，政府拟通过立法明确规定，21岁以下年轻人若涉及诈骗或协助诈骗，罪成后原则上应判处监禁或改造训练，不能仅因年纪轻就从轻发落。

内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭星期二（11月3日）向国会提呈《量刑（诈骗）法案》（Sentencing (Scams) Bill），明确政府对诈骗罪行采取严厉刑罚、加强阻吓的立场。

这项法案主要是回应最高法院三司今年9月10日在一起上诉案中作出的裁决。三司当时指出：“改造训练（reformative training）或监禁，不应是触犯助长诈骗罪行（scam-enabling offences）青年罪犯的基准刑罚。”

内政部在法案提呈一读后发文告指出，诈骗仍是我国最普遍的犯罪类型。今年上半年，警方平均每天接获约90起诈骗报案，每天损失金额高达200万元。各年龄层受害者中，65岁以上年长者的平均损失金额仍是最高。

这并非政府首次通过立法，回应与政府政策原意不符的法院判决。内政部指出，国会早已意识到诈骗问题的严重性，以及诈骗给国人造成的伤害，因此认为必须迅速、果断地遏制诈骗及协助诈骗的罪行。

文告说，国会过去和现在的立场始终一致：法庭在审理这类案件时，应优先考虑监禁或改造训练，并以此作为一般情况下的判刑起点，以发挥阻吓作用。

去年逾千名青少年涉诈受查 同比增37%

为打击协助诈骗的钱骡，政府近年来不断加强执法和刑罚。自2023年以来，国会已通过五项相关法案，针对协助诈骗分子洗钱、提供SIM卡或Singpass账号等行为制定罪名，并规定部分诈骗及相关罪行可判处鞭刑。

尽管如此，诈骗问题依然严重。今年上半年，警方接获的诈骗案件数量是实体犯罪案件的1.5倍以上。年长者尤其容易蒙受重大损失。仅在2025年，就有超过5000名年长者受骗，损失总额约2亿元，其中多数受害者已退休或没有工作。

由于诈骗团伙高度依赖本地银行账户、SIM卡和Singpass账号进行诈骗，政府认为，切断这些工具的供应渠道，是遏制诈骗的重要一环。

然而，越来越多年轻人受诈骗团伙招募，充当钱骡。2025年，超过1000名青少年因涉嫌诈骗接受调查，约占诈骗及协助诈骗罪犯总数的14%。

内政部指出，尽管目前涉及诈骗及协助诈骗的罪犯大多是成年人，涉案青少年人数仍不容忽视。社会及家庭发展部今年发布的《支持青少年改造趋势报告》显示，2021年至2025年，欺诈及相关罪行一直是青少年犯罪中最常见类别。涉及这类罪行的青少年人数，从2024年的814人，增至2025年的1114人，增幅近四成。

内政部答复《联合早报》询问时说，每起案件的执法结果取决于具体案情。经评估认为有必要提控的案件，将交由适当的法庭审理；其他案件则可能采取警告或销案罚款等方式处理。

政府：对年轻罪犯从轻发落 恐助长诈骗

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根日前在国会答复议员询问时指出，过去三年，国会已五次修法加强打击诈骗，包括引入鞭刑。在审议这些法案时，国会并未刻意区分年轻和年长罪犯。

跨机构判刑咨询团此前也发布指导原则，建议法庭对充当钱骡的罪犯判处监禁或改造训练。

尚穆根强调，严惩诈骗罪犯的关键在于发挥阻吓作用。如果年轻人只因年纪轻，就能获得缓刑等较轻的处罚，不仅对损失毕生积蓄的年长受害者不公，也可能让诈骗团伙更加肆无忌惮地招募年轻人充当钱骡。