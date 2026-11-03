全国精准医学计划委任本地企业路胜基因（Lucence）与美国企业因美纳（Illumina Inc）为第三阶段项目的测序服务商，为约45万名居民进行基因测序，以深入了解本地人口的健康状况及发病机制。

2017年启动的全国精准医学计划（National Precision Medicine，简称NPM）已于去年完成首两个阶段，共收集10万名本地人的基因组及相关健康信息。

《联合早报》早前报道，第三阶段最迟在明年9月，从本地三大公立医疗集群旗下的医疗机构中招募约45万名公民和永久居民患者，通过收集他们的血液样本，获取遗传信息以进行深入分析。

路胜携手两跨国机构 望研究成果更好惠及本地和亚洲患者

路胜星期二（11月3日）发布文告指出，要在人口规模上提供基因组测序信息，须具备涵盖整个工作流程的专业知识。为此，路胜正与跨国机构QIAGEN及Ultima Genomics展开合作。

其中，QIAGEN主要提供样本制备技术，Ultima Genomics则负责测序技术与生物信息学分析能力。



路胜将负责把技术整合至临床实验室运作中，并负责监督测序服务的端到端流程，这包括提供实验室基础设施、科研人员，以及符合项目数据要求的监管与运营专长。

QIAGEN的文告指出，这是QIAGEN的全自动化测序准备系统与通用测序产品，首次成功应用于国家级人口基因组学计划，能确保海量样本从接收到分析的全流程数据一致性。

路胜说，这项计划建立在公司现有的癌症基因测序技术基础上，进一步将研究转化为实际应用，能够协助积累亚洲人群的基因数据，使精准医疗更好地惠及本地和亚洲患者，让疾病预防变得更为个性化。