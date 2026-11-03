先从两项有关幸福的国际调查说起。

今年3月发布的《2026年世界幸福报告》显示，在147个国家和地区中，新加坡排名第36。过去10年，新加坡的排名介于第25位至36位，2022年晋升至第25名；但自2023年起连续三年下滑。

从全球角度来看，新加坡的排名还算是表现不俗，在东南亚，新加坡若说是第二，没人说第一。

新加坡的优势是，“健康预期寿命”与“对贪污的看法”两项评估指标，高居全球榜首。

健康寿命与人民的幸福感息息相关，可以理解。政府的清廉程度，也直接影响国民的生活福祉。政府腐败，人民哪来的幸福？

《世界幸福报告》自2012年发布，由盖洛普（Gallup）、牛津幸福研究中心和联合国可持续发展解决方案网络联合推出。排名依据个人对生活满意度的三年平均自评，并参考国内生产总值、社会支持、健康预期寿命、生活自由度、慷慨程度和对腐败的认知等因素。

这项全球幸福感的标准相当客观和全面，北欧国家继续领跑全球，占据前六席中的五席。其中芬兰蝉联第一，依次为冰岛、丹麦、哥斯达黎加、瑞典和挪威。

值得注意的是，哥斯达黎加是首次跻身前五，创下拉丁美洲国家的最高排名。

饱经战乱的阿富汗，在147个国家中垫底。东南亚国家中，柬埔寨（121）和缅甸（129）排名落后都是理所当然。

去年6月，国际人力资源平台Remote发布的《2025年全球生活—工作平衡指数》报告，在东南亚国家中，新加坡第一，马来西亚第二。新西兰连续三年蝉联全球榜首，得86.87分；全球最大经济体美国仅得31.17分，排名倒数第二。

根据《2025年全球生活—工作平衡指数》报告，新加坡在东南亚和亚太区都表现不俗。（档案照片）

新西兰的得分比去年提高超过六分，尽管未在所有指标中领先，但在法定年假、居民幸福感、安全性，以及最低工资（排名第二）等方面表现出色。

新加坡和澳大利亚位列亚太区第二第三名。在亚太区域，新加坡排名较去年上升一位至第三，部分得益于法定产假天数增加；在幸福指数方面，新加坡排名第四。

家暴趋势令人担忧

上述两项有关人民幸福感的调查一再证实，新加坡是个国际优秀生，亚细安邻国跟新加坡的差距不断扩大。

落到现实中，新加坡人对“幸福”两字的体验，各有不同，当有人“身在福中不知福”，另有人生活在恐惧中，平时不让人知道他们的存在。

社会及家庭发展部在10月29日发布《家暴趋势报告》，首次披露数据检视家暴应对机制的成效，有许多让人震惊的揭露。24小时运作的家暴紧急应对小组（Domestic Violence Emergency Response Team，简称DVERT）处理的家暴案，从2024年的675起，倍增至去年的1439起。

我国应对与介入家暴的机制加强，家暴紧急应对小组全面运作首年，共处理1439起家暴案，并向施暴者发出1151个紧急令。

全国防暴及性骚扰热线去年接到1万6525起通报，较前年增加近五成。

家暴案以虐待配偶或子女居多，去年向施暴者发出的1151个紧急令中，就有过半针对受害者的配偶，当中529个紧急令发给丈夫、145个发给妻子；另有154个紧急令发给施暴的父母。

本地家暴紧急应对小组处理的家暴案，从2024年的675起，倍增至去年的1439起。（示意图）

家暴应对机制的存在目的在于及时揭发家暴事件，让受害者，主要是妇女、老人和小孩得到援助。

报告中令人不安的一项揭露是：中低风险的虐童案已连续三年增加，从2023年的2128起、前年的2373起增至去年的2476起。

最近，两起虐童致死案件引发社会震惊。年轻父母因长期虐待八个月大亲生男婴梁宇新（Trevor Neo）致死，10月21日被判监；另一起生母与其男友虐待4岁女童江雨惠（Megan Khung）致死并焚尸案，两名主犯已判刑，涉嫌协助弃尸的生母友人案件仍在审理。

这两起毫无人性的虐童致死案件，让我们不得不反思，为何受害的幼小生命的惨痛经验没有及早被发现，亲戚、邻居难道事发时一点也不知情，没有及时告发？

其他家庭暴力案件事实上也存在同样的疑点，新加坡是个人口密集的城市，发生在左邻右舍的家暴事件，若非偶发性质，很难不被发现。这个问题是否指向一个社会现象：社区与亲戚间的冷漠，已成为现代社会的常态？

中低风险的虐童案已连续三年增加，给社会敲响警钟，我们的幸福社会存在黑暗角落，在家暴中度日如年的受害者对幸福的盼望很简单：就是身心不被摧残，生活没有恐惧。及早得到他们的求助信号，及时向他们伸出援手，一个幸福指数高的新加坡应该有能力和资源把更多注意力转移到家暴受害者身上，聆听黑暗角落传来的血泪哭声。