最新出炉的QS亚洲大学排名中，新加坡国立大学和南洋理工大学双双下滑，从去年的并列第三，分别跌至第六和第八名。这是自2011年的排名以来，新加坡首次没有大学跻身亚洲前五名。

国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds（简称QS）星期二（11月3日）公布2027年亚洲大学排名。本届排名涵盖26个高等教育体系的1722所大学，其中195所首次入榜。

尽管国大和南大排名下滑，但新加坡五所上榜大学中其他三所排名均有上升。

新加坡科技设计大学（SUTD）首次跻身亚洲百强，上升81个名次至第88名；新加坡管理大学则上升32个名次至第90名；新加坡社科大学（SUSS）从第627名上升至第562名。

香港大学蝉联第一，北京大学排名第二。清华大学从第九名上升至第三名，使中国大陆自2023年以来首次有两所大学跻身亚洲前三。

香港城市大学和香港中文大学分别排名第四和第五。国大与复旦大学并列第六，南大则排名第八。

QS高级副总裁索特（Ben Sowter）说：“新科大和新大等大学迅速崛起，也显示新加坡高等教育领域的实力正逐渐扩大，不再局限于国大和南大两所旗舰大学。随着亚洲各地竞争加剧，新加坡能否继续吸引全球人才、促进国际合作，并将卓越的研究成果转化为声誉，仍是其重要的竞争优势。”

与世界大学排名采用指标不同

QS亚洲大学排名根据11项针对亚洲地区特点制定的指标评估大学，如：学术声誉、雇主声誉、师生比例、每篇论文被引用次数、每名教师的论文数量等。各项指标的权重及涵盖范围，与QS世界大学排名所采用的指标有所不同，因此排名有差异。

报告指出，在学术声誉和雇主声誉两项指标中，新加坡五所大学排名全部上升。研究影响力也仍是新加坡大学的优势，三所大学跻身亚洲每篇论文引用次数前20名。

不过，多数新加坡大学在每篇论文引用次数和教师发表论文数两项指标上的排名下滑，五所大学在国际研究网络指标上的排名也全部下跌，其中国大排最前，位列第八。

拥有博士学位的教职员比例也是新加坡大学相对较弱的领域。没有一所本地大学在这项指标中跻身前100名，而国大和南大的排名更分别大幅下滑至第247名和第293名。

此外，国际化仍是新加坡大学的一大优势。四所本地大学跻身国际教员比例指标前30名，其中三所进入前20名；四所大学在国际学生比例指标中跻身前50名。

索特说：“排名显示，尽管区域竞争日益激烈，但在亚洲大学格局日益多元化、迅速扩大的同时，兼具卓越研究表现、国际参与度及学术声誉的大学，仍能进一步巩固自身地位。”

国大发言人答复《联合早报》询问时说，在最新的排名中，国大仍稳居新加坡及东南亚地区大学榜首。

“我们在多项指标上表现优异，彰显了我们在学术卓越、雇主认可、国际参与度及研究影响力方面的持久优势。在高等教育竞争日益激烈的背景下，我们为自己持续保持的卓越表现感到自豪。”

南大发言人答复《联合早报》询问时说，南大仍是亚洲顶尖大学，在2027年QS世界大学排名中位列全球第12位、亚洲第3位。由于各个排名的评估方法不同，因此排名可能会逐年有所变动。