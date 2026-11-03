内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭星期二（11月3日）在国会答复义顺集选区议员林纬量的口头询问时说，内政团队机构依法有权从包括传感器在内的各种渠道获取资料。

从2027年1月起，内政团队将使用新一代公路电子收费系统（ERP 2）收集的数据来预防、侦查和破解罪案。有关数据的获取和使用将受现有法律与保障措施约束，警方也只会在必要期限内保留相关数据。

他指出，早在2016年，内政部长已在国会说明，内政团队会运用所有可用情报和调查工具，并更充分利用现有数据，包括ERP数据。

国家发展部兼交通部高级政务部长孙雪玲答复马林百列—布莱德岭集选区议员陈佩玲的口头询问时说，ERP 2与上一代系统一样，主要用于道路收费，但也支持其他与车辆相关的功能，包括执法工作。

她说，通过ERP系统收集的个别车辆数据，会先汇总和匿名化，再传送至陆路交通管理局的后台系统。不过，当局须要针对特定车辆执法时，仍可从传感器和系统中提取相关位置数据。

例如，陆交局过去就曾用这类数据，打击非法跨境德士服务，以及侦查已注销车辆等严重违规行为。

孙雪玲也强调，ERP 2数据与政府收集的其他数据一样，都具有法定义务。例如，根据刑事诉讼法，警方可要求提供刑事调查所需的数据。

至于其他获授权的用途，数据的使用和共享则须遵循适用的公共部门数据治理要求，并设有保障措施，以确保数据安全，防止未经授权者获取。

针对林纬量有关数据保留期限的补充提问，吴培铭指出，警方只会在履行收集有关资料指责所需的期限内保留数据。若数据用于刑事调查或法庭诉讼，当局也只会在完成调查或相关司法程序所需期间保留数据。