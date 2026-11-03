前海军蛙人患疾后告别军旅生涯，又遭遇车祸只能以轮椅代步，却凭着对模型绘画的热爱重启人生，从开班教学到创办模型公司，如今更开设新工厂，并推动残障人士就业。

Moxbox的创办人兼美术总监陈宇扬（38岁）19岁时任职海军蛙人，岂料26岁时被诊断患上遗传性痉挛性截瘫（Hereditary Spastic Paraplegia），不得不为了健康放弃职业。

为了不沉溺于病痛和沮丧中，他积极求职，先后从事社交媒体管理、平面设计等工作。期间，他也遇到了现在的妻子，对方一直给予他支持和鼓励。

然而，人生的考验并未就此结束。2016年，陈宇扬因遭遇严重电单车车祸险些丧命，之后出行开始依赖轮椅行动。

他在低潮时期拾起了为模型上色的爱好，这不仅让他走出沮丧，还让他于2017年成立了模型上色工作室，开班授课。

不过，工作室收入不稳定，让他意识到单靠教学难以维持生计，必须寻找新的发展方向。随着3D打印普及，他于前年设立玩具品牌MoxMonsters，专门为企业及其他客户设计及制造模型。

如今，位于义顺工业区的新玩具工厂正式开张，还与新加坡智障人士福利促进会（MINDS）合作，聘请三名智障人士兼职负责包装工作，三人每三个月到工厂工作一次，每次八小时，有包装人手需求时，就会安排他们前来帮忙。

陈宇扬透露，公司调整了工作流程和工具，在确保工作安全的同时，让员工都能参与生产。例如重新设计部分模型零件，让员工顺利完成拆模等工序。

他希望通过创造就业机会，让残障人士有机会实现自我价值，减轻看护者在身心和日常生活方面的负担。“希望员工及其家属能够亲身体会到，残障人士同样能够通过自己的能力为社会作出贡献。”

完整报道，请翻阅2026年11月3日的《新明日报》。