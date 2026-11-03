操持家务养大六名子女，晚年享五代同堂之福，百岁阿嫲星期一（11月2日）清晨安详离世。她生前饮食清淡、作息规律，90岁时仍每月打两次麻将，记得家中成员的名字。

蔡大妹祖籍潮州，1926年在本地出生，18岁成家后与丈夫育有三儿三女。她于星期一清晨在樟宜综合医院安详离世，享嵩寿100岁。

与阿嫲同住的二儿媳郭妙音（73岁）受访时说，家公早期从事谷米批发生意，常年不在家，家中大小事都是由家婆独自打理。

“在我眼中，家婆就是一个很严肃且顾家的传统好女人，辛苦了大半辈子，直到孩子们事业有成，才开始享清福。”

郭妙音说，家公家婆于30多年前搬到勿洛一带的幸福岭（Lucky Heights）与她和丈夫同住。家公过世后，就剩家婆一人在家。

“我丈夫曾问她有什么愿望，她说希望家里有花园，我们就买了这个家，让她有个花园种花打发时间。”

她说，家婆向来身体健朗，平日作息规律。“家婆很注意饮食，不吃油炸生冷，最爱喝汤和吃鱼，还会打扮保养。”

她说，家婆生前爱好烹饪和打麻将，记忆力也很好，即使到了90岁，仍能一个月打两次麻将，也能记得家中成员名字。

“她60岁时还可煮饭、帮忙照顾孙子，90多岁还住二楼的房间，天天拄拐杖上下楼，一直到年前跌倒了，才搬到楼下房间。”

孙女许菽恩（45岁）也说，印象中记得小时候放学回家，总能吃到阿嫲煮的午餐。“我很喜欢阿嫲煮的马铃薯炒鸡肉，虽然是家常菜，但那是属于阿嫲的味道，外面吃不到。”