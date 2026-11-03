身边就是“医院范围禁烟”告示，大批烟客却被拍到在医院外有盖走廊旁吸烟，被指影响病患健康、缺乏公德心，但也有人认为吸烟处离医院入口有段距离，情况引议。

《新明日报》报道，有网民早前在脸书上传一则16秒的视频，并在贴文中指出，在不该吸烟的地方吸烟，损害病患健康，空气污染严重，让无辜的人们感到窒息。

视频摄于西娜兰通道（Sinaran Drive）的陈笃生医院附近，靠近诺维娜地铁站一个出口。

画面先出现禁止在医院范围吸烟的告示牌，随后镜头转向路口，至少四人坐在路缘上吸烟，另有四人站在垃圾桶附近吸烟。

有网民留言说，为自己健康着想，从不靠近吸烟者聚集的地方。但也有人称，上述烟客在户外吸烟，且离医院入口有段距离。

记者走访时，有烟客站在有盖走廊外的路口处吸烟，该处并未划出“黄格”，周围至少有两个禁止在医院范围吸烟的告示牌。

零散烟客当中，有的从地铁站出来后吸完烟就离开，有的是从医院出来后吸口烟。垃圾桶上堆满烟蒂，草地上也留有不少烟蒂。

公众吴先生（31岁）受访说，虽然此处在医院范围外，但毕竟还是靠近医院，会有病患经过，烟客应该要有公德心，顾及其他人。

另一名不愿具名的公众也指出，此处靠近地铁站出口和医院，烟客不应该在人流多的地方吸烟，没有吸烟的人必定觉得不舒服。

院方吁在医院周边要体谅他人

陈笃生医院回复《新明日报》询问时说，院区内严禁吸烟。尽管视频中显示的地点位于医院院区之外，但院方也充分理解公众对于在医疗机构周边吸烟问题的关切。

发言人指出，院方在医院各处（包括医院周边行人常用的出入口附近）设置了禁烟告示牌，也与相关部门紧密合作，加强公众对禁烟规定的意识，并倡导在院区周边展现体谅他人的行为。

“为营造一个更健康的环境，需要大家共同的努力，我们鼓励每个人都尽一分力。”

完整报道，请翻阅2026年11月3日的《新明日报》。