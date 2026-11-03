聊天平台Telegram出现超过10个群组发布按摩广告，部分广告内容露骨，疑以按摩为幌子招揽色情服务。群组内的近百个“店铺名单”，地点包括宏茂桥、义顺、勿洛等多个邻里社区。有受访阿嫂感叹：“感觉下楼走两条街就找得到！”

《新明日报》日前相继报道，我国警方分别和马国及泰国警方合作，联手捣破通过网站招揽狮城嫖客的跨境卖淫集团。不法分子招募外籍女子卖淫，并通过网络平台宣传服务。

新闻见报后，本地的非法按摩院乱象再度引起关注。有读者联系《新明日报》，指聊天平台Telegram发现多个疑为“挂羊头卖狗肉”的聊天群组。

“随手一查关键字，Telegram就能搜得到大量相关群聊，很多都以按摩服务为幌子，实则在宣传色情服务。”

记者发现，Telegram中有至少超过10个类似群组，会员从数百人至数万人不等，有者甚至超过2万人。

据观察，这些群组已经开设数月，每天全天候发布广告，有的甚至直接列明全岛各地的“店铺名单”，将全岛区域划分为东部、东北、西部、南部、中部，甚至还有一部分“跨境”到新山。

名单中的地点包括樟宜、阿裕尼、宏茂桥、义顺、勿洛、红山和大巴窑等邻里社区，数量多达近百家，情况令人咋舌。

感觉“走两条街就找得到” 阿嫂急查住家附近有没有

《新明日报》记者日前走访邻里社区，不少受访民众对此表示震惊。

受访公众刘女士（62岁）指出，按广告中的资讯，按摩院遍布各个邻里社区，担心相关色情服务日趋泛滥，会对社会造成负面影响。

“如今想找情色服务，一上网就能找得到，很夸张。就算不是有心要找（情色服务），朋友之间每天相互分享信息，也难保证不会接触到！”

公众陈女士（67岁）则说，她对WhatsApp和脸书较为熟悉，此前曾在脸书看过类似按摩广告，但内容相当隐晦，不如Telegram般露骨。

“我们这种上了年纪的老人家，对科技不是很熟悉，没想到网上竟有这种东西，真的有伤风化！”

更有受访阿嫂询问记者如何查阅相关群组，坦言自己需要留意住家周围是否有类似按摩院，以防丈夫“临老入花丛”。“感觉下楼走两条街就找得到，我要去查一下我家附近有没有！”

完整报道，请翻阅2026年11月3日的《新明日报》。