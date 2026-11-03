阿裕尼一补习中心突发火患，附近业者持灭火器尝试救火，但无法进入，民防部队赶抵后破门灭火。这起火患发生于星期一（11月2日）下午2时40分，地点是阿裕尼2道第118座组屋二楼的一个单位。

有热心读者通报，事发时看到浓烟不断从失火单位冒出，民防部队至少出动三辆消防车到场灭火。

记者走访时发现，失火单位是一间补习中心，单位外堆放着许多纸箱和杂物。

旁边一家绘图公司的经理乡女士受访时说，她先是嗅到烟味，随后听到火警铃声大作，接着有邻居上楼通知，才得知发生火患。她与两名同事随即赶紧疏散。

“补习中心在这里至少营业了七八年，失火时里面并没有人。”

芽笼东中心商贩联谊会的一名理事则说，他发现单位有火光，便立即拨打995求助。

不愿透露姓名的他说，附近商家和楼下超市职员纷纷拿着灭火器赶来，但由于大门紧锁，众人无法进入灭火，直到民防人员赶抵现场，破门而入才将火扑灭。

他透露，据说补习中心将部分场地出租给一家旧物回收公司，但不清楚火患究竟如何发生。

新加坡民防部队受询时证实接获通报，火患涉及单位内的一组充电电池，当局到场后用压缩空气泡沫推车将火扑灭。当局也说，约30人被疏散，无人受伤，起火原因仍在调查中。