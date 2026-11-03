按前同事家门铃没人应，在门外苦等一小时后，女子竟向陌生人借打火机在单位外点燃冥纸，盛怒之下更踢倒木椅助长火势，险些酿成火患，被罚款3000元。

《新明日报》报道，被告童欢玲（34岁，译音）来自中国，她承认一项引起火患或增加引发火患风险的控状。

根据案情，被告与报案人的妻子曾是同事。案发时，被告无业。

今年1月29日晚上约9时30分，被告前往前同事位于武吉巴督21街一带的住家找人。殊不知前同事当时已出国，家中仅有其丈夫与女儿。

被告敲门无人应门后，在门外等候了约一个小时。期间，她看到屋内亮起灯光，于是再次敲门及按门铃，但仍无人回应。

被告误以为前同事故意避而不见，为引起对方注意，竟从组屋底层找来一个装有冥纸的纸箱，放在单位铁门旁的鞋架附近，并向一名路过的陌生人借来打火机。

接近晚上11时，被告点燃箱内冥纸，甚至拍下起火画面传给前同事，之后再次敲门。见对方迟迟不肯开门，被告愤而一脚踢倒门外的一张木椅，木椅随即倒在正在燃烧的纸箱上，火势顺势蔓延。

前同事丈夫不久后透过大门猫眼查看时，发现门外有火光及浓烟，立即报警求助。

晚上11时11分左右，警员抵达现场，发现两名闻到烧焦味的邻居已协助扑灭火势。

被告当时坐在单位附近的一张凳子上。面对警员询问时，她承认自己点燃纸箱，是为了引起前同事的注意。

事件导致一张价值25元的木椅损坏。法庭文件所附照片显示，单位外的地面焦黑一片，铁门残留灰烬，涉案木椅已被烧得焦黑破烂。

被告于案发隔天（1月30日）被捕并控上法庭，直至2月10日缴清保释金后才获保释。

完整报道，请翻阅2026年11月3日的《新明日报》。