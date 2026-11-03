在东海岸公园偏僻处等了半小时仍召不到私召车，向两名路过的新加坡人求助也遭拒绝，两名学生一筹莫展，转而向一名外籍客工求助，对方二话不说便答应载他们一程。

23岁学生郭璟萱星期天（11月1日）在社媒平台TikTok分享这次搭乘罗厘“顺风车”的经历。

根据郭璟萱分享的视频，她与一名男性友人向一名罗厘司机求助，随后镜头一转，两人已坐在罗厘后方，顺利搭上便车。

郭璟萱星期一（2日）接受《联合早报》采访时说，当时她与朋友骑着Anywheel共享脚踏车，约凌晨12时到了东海岸公园一个较为偏僻、停放着多辆罗厘的区域后，便尝试通过不同私召车平台打车回家，但等了约30分钟，始终没有司机接单。

她说，两人也曾询问两名新加坡人，能否载他们到较容易召车的地点。“他们似乎有些犹豫，并以有私事为由婉拒。”

巧遇客工停车场内休息 爽快答应载送一程

后来，两人看到一名外籍客工正准备驾驶罗厘离开公园，便上前求助。没想到，对方甚至还没等她说完，便爽快答应。

她忆述，这名客工凌晨3时就要开始工作，两人求助当时他正在东海岸公园的停车场休息。尽管如此，他仍愿意绕路，将两人载到附近的德士站。“我当时非常感动，也很惊讶他这么爽快地答应。我们原本感到很无助，不知该怎么回家，没想到出现一线希望。”

郭璟萱也在TikTok贴文中，分享了与客工交谈时得知的点滴：客工“起早贪黑”的作息对他而言已是常态，周末也必须完成八小时的轮班后才能休息。

客工也说，即将返回印度探望家人，对这趟旅程充满期待。“他告诉我，每当探亲结束、必须再次离家工作时，内心的痛苦和不舍难以言喻。”