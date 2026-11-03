共和联邦成员国只要力所能及，应当积极支持维护国际法的机构，包括对和平解决国际争端及维护国际法制至关重要的国际法院。

外交部兼内政部第二部长沈颖星期二（11月3日）在安提瓜和巴布达举行的共和联邦外长会议上发言时阐述，共和联邦这个主要由前英国殖民地组成的组织，可如何在国际多边秩序面临严峻挑战之际发挥重要的支撑作用。

国际法院法官选举即将举行，沈颖呼吁与会各国代表支持我国提名的巡回大使兼国际法大使陈惠菁。设于荷兰海牙的国际法院是联合国主要司法机关，每三年改选15个法官席位中的五个。2027年至2036年任期选举，3日起在纽约联合国总部投票。

沈颖说，陈惠菁在国际法领域建树卓越，曾主持多边谈判、推动各方协商一致，促成具有里程碑意义的《国家管辖范围以外区域海洋生物多样性协定》。

她阐明：“提名陈惠菁，既体现新加坡对国际法的长期承诺，也表达了我们的信念，相信无论大国小国，都能对塑造并强化我们所依靠的国际机构，做出有意义的贡献。我们希望共和联邦的同仁能支持新加坡提名的这个人选。”

《联合国宪章》与国际法原则须“始终遵守”而非“选择性应用”

沈颖还说，共和联邦必须重申对多边体系以规则为基础所作出的共同承诺。维护《联合国宪章》与国际法，符合共和联邦整体的利益，特别是56个成员国当中有33个是小国，而对小国而言，国际法尤其是捍卫自身主权、独立性与安全的重要基石。

她强调：“我们必须坚定不移地维护《联合国宪章》与国际法，包括国家主权平等、尊重领土完整，以及和平解决争端。这些原则必须始终如一遵守，而非选择性适用。”

沈颖也强调，多边体系必须跟上新挑战的步伐，包括应对气候变化与人工智能带来的新风险。随着新规则与规范制定，共和联邦可发挥作用，确保多元化成员视角与利益能得到充分考虑。

她还说，共和联邦成员国虽然背景各异，但事实证明各方能在共同关心的议题上求同存异，比如2024年在萨摩亚发表的《阿皮亚共和联邦海洋宣言》（Apia Commonwealth Ocean Declaration）承诺在海洋保护、海洋可持续管理，以及应对小岛屿发展中国家所面对挑战方面采取联合行动，并重申在面对与气候变化相关的海平面上升时，对海域划界的维持与保护。

沈颖说：“共和联邦成员国可以继续在联合国及其他国际舞台上，扩大我们的集体影响力，并推进共同关切的优先事项。”

共和联邦外交部长会议是首脑会议的前奏。今年的首脑会议星期三（4日）起举行，代表我国出席的是副总理兼能源贸工部长（贸易） 颜金勇。