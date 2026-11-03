在酒廊持刀捅伤夜店巡场后逃至马来西亚，男子约三年后落网，却在保释期间持有冰毒并交给他人，同年又乘船逃往马国。他在潜逃约九年后向马国警方自首，随后被遣送回国。

被告李应光（50岁，译音）共面对三项控状，包括持刀重伤他人，以及抵触《滥用毒品法令》和《移民法令》。他星期二（11月3日）承认其中两项，法官将另一项纳入考量后，判他入狱八年又四个月。

根据案情，案发时30岁的受害人是沙球朥路一家夜店的巡场，被告也曾在这家夜店工作。

2011年12月7日晚上10时许，被告在夜店附近的酒廊闹事。受害人和同事听见酒廊保安人员的求助声后，前往酒廊提供协助。

当时，被告正对着酒廊员工喊叫，而且情绪愈发激动，竟挥拳打向受害人，两人随即扭打起来。过程中，被告掏出一把小刀，刺向受害人的腹部。其他人见状赶紧将两人拉开，并开车将受害人送到医院救治。

受害人的肝脏被刺伤并撕裂，造成腹腔积血，左手中指、左侧胸壁和左眼睑也受伤。若非及时治疗，他会因肝脏的伤势，失血过多而死。

案发隔天（8日），被告通过兀兰关卡逃往马来西亚，直到2014年11月10日才落网，过后获准保释。他事后赔偿受害人1500元。

保释期涉毒再度潜逃

2015年10月27日下午，中央肃毒局人员在执法行动中逮捕一名持有数包毒品的男子。调查揭露，其中一包结晶物质含至少83.57克冰毒，早前由被告持有并交给男子。

被告同年从樟宜海滩乘船，再度逃往马国。

多年后，他向马国警方自首，并在2024年6月12日被移交给新加坡当局。案情并未透露他自首的原因。

控方指出，受害人的伤势危及生命，加上被告有暴力和毒品相关前科，促请法官判他坐牢九年至11年又两个月。

被告律师求情时说，被告当时只捅了受害人一刀，他已为自己的行为感到懊悔，恳请法官轻判。

国家法院法官顾至轩下判时指出，被告在公共场所伤人，也是事件的挑衅者，更在保释期间犯下严重罪行。虽然被告已50岁不能打鞭，但这是因他潜逃多年所致，因此判他多坐牢两个月以替代四下鞭刑，总刑期为八年又四个月。