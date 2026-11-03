经过三年的筹备与评估，新加坡决定终止为政府大厦前大草场与周边建筑群申遗的计划，因为我国未来城市规划与发展可能因申遗而受限，政府会以其他方式来保护本土物质文化遗产。

国家文物局星期二（11月3日）宣布，我国将不会提名政府大厦前大草场与周边建筑群（The Padang Civic Ensemble）为联合国教科文组织（UNESCO）世界文化遗产，主要原因是落实预审评估报告提出的建议，将会影响市政区的未来规划与发展。

政府大厦前大草场与周边建筑群是在2023年3月宣布列入联合国教科文组织的世界文化遗产预备名单。同年9月，国家文物局主动申请启动预审评估（preliminary assessment），以考虑是否要开启正式的申报程序。当局在2024年底收到评估报告。

预审评估由国际古迹遗址理事会（ICOMOS）和国际自然保护联盟（IUCN）等咨询机构展开，旨在帮助《世界遗产公约》缔约国评估潜在申遗项目的可行性。

预审评估团队肯定了大草场与周边建筑群突出的普世价值（Outstanding Universal Value），但也列出申遗面临的若干挑战，并就此提出建议。

报告建议将核心遗产区外的缓冲区扩大，并对这区的土地利用和开发实施法律或行政限制，以维护文化遗产的价值。建议扩大的范围将缓冲区延伸至美芝路、禧街和多美歌，面积远超我国原先划定的缓冲区。

根据《实施〈世界遗产公约〉操作指南》，申遗地点的周边必须设立缓冲区，以保护遗产的价值、周边环境和重要景观。调整缓冲区范围必须事先得到世界遗产委员会的批准。

国家文物局提供的地图显示，原定的缓冲区包括莱佛士酒店、赞美广场、福南商场等建筑，以及福康宁公园和新加坡河部分区域。预审评估报告的建议将范围延伸至美芝路（Beach Road）、河对岸的禧街（Hill Street），以及多美歌的部分区域。

此外，政府大厦前大草场与周边建筑群的双向视野也应该受到保护，包括可以观瞻到大草场的景观或建筑，以及从大草场向外看到的景观。这意味着缓冲区之外的高楼大厦，仅仅作为视野的一部分，也可能受到影响。

落实建议之后，政府也要管控这些受影响区域内的发展，以确保不会影响政府大厦前大草场及周边建筑群的遗产价值。例如，我国必须就未来开发项目咨询教科文组织，以评估是否会对申遗地点的历史与文化价值造成影响。这包括改造现有建筑，也涵盖大草场周边区域的新发展项目。

文物局古迹与遗址保存司司长黄美英说，经过慎重考虑，文物局决定不再继续推进提名程序。“这些措施可能会影响市政区的未来规划，包括对区内许多受保护国家古迹以外的现有建筑造成影响。我们将继续通过其他方式保护和推广新加坡的物质文化遗产。”