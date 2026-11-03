本地现有两个空气质量指数，已能有效协助公众安排活动，因此没有必要增加其他时段的PM2.5悬浮颗粒预测，以免过多指标让公众感到混淆，而且预测的时间跨度越长，准确度就越低。

永续发展与环境部长傅海燕星期二（11月3日）在国会，回答数名议员建议增加PM2.5预测指数的口头询问时，重申24小时空气污染指数（PSI）以及每小时PM2.5指数，已足以让民众提前规划户外活动。

“这个做法行之有效，我们认为没有必要再增加12小时、24小时或48小时的PM2.5预测，因为指标过多可能使我们向公众传达的信息变得复杂。”

傅海燕指出，除了两个指数，国家环境局也在网站上发布未来两周的天气预测以及空气质量趋势说明。

不过，即使只有两个指数，有的民众还会感到困惑，或混淆不同国家采用的不同空气素质指标。目前，环境局在全国设23个空气质量监测站，提供各地区每小时的PM2.5浓度数据。

“我们必须注意的是，预测和健康指导建议越清晰简洁，公众越容易根据这些信息来调整活动，指导建议也会更有效。”

在防霾口罩方面，傅海燕说，截至10月29日，约有三分之一符合条件的国人，已在政府第二轮派发活动中领取口罩。政府在10月23日展开第二轮派发，并把受惠年长者的年龄从67岁降至60岁，其他受惠者还包括孕妇、7岁到16岁的孩童，以及社保援助计划（CHAS）橙卡和蓝卡持有者。

截至10月29日，约有三分之一符合条件的国人，已在政府第二轮派发活动中领取口罩。（档案照片）

不过，傅海燕强调，根据现有健康指导，减少长时间或剧烈的户外活动，才是应对烟霾的首要做法。只有在烟霾严重时，那些易受烟霾影响或须长时间待在户外的人，才须考虑戴口罩。

“对于保健卫生部和医护人员来说，N95口罩至关重要，他们须要戴口罩来预防传染病。因此，我们必须确保库存充足。”

回答有关跨境烟霾的提问时，傅海燕透露，我国将在未来几天提交有关设立亚细安区域跨境烟霾污染控制协调中心的核准书。

印尼在上个月19日通知我国，表示有能力自行应对当地火患，不需外国援助。我国尊重印尼主权，以及印尼对成立区域联合灭火工作小组是否有帮助的评估。（档案照片）

她说，我国将在明年担任亚细安轮值主席国期间，加强落实《亚细安跨境烟霾污染协议》，并推动在印度尼西亚设立区域协调中心，以加强成员国应对土地和林火及跨境烟霾的合作及协调。有关协议必须获得至少六个成员国核准，才能生效。

在应对跨境烟霾方面，傅海燕说，我国先前已通过不同层级向印尼表明，对方若有需要并愿意，我国随时准备提供协助，包括民防支援及协助人工造雨。

印尼在上个月19日通知我国，表示有能力自行应对当地火患，不需要外国援助。我国尊重印尼主权，以及印尼对成立区域联合灭火工作小组是否有帮助的评估。

傅海燕也指出，部分亚细安成员国已指出，将在接下来的区域会议上提出跨境烟霾问题。我国将支持有关讨论，并说明新加坡打算如何对造成烟霾的企业采取行动。