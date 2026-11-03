本地学校礼堂即将采用结合冷气与风扇的混合制冷模式，以兼顾降温与节能，教育部也在研究是否将这个模式扩展至课室。

教育部兼永续发展与环境部高级政务部长普杰立医生星期二（11月3日）在国会答复议员关于学校烟霾应对措施的口头询问时，透露这项消息。他说，在学校礼堂推行混合制冷模式的工程即将完成，当局会在适当时公布扩展至课室的研究进展。

针对目前的烟霾应对措施，普杰立指出，当一小时PM2.5悬浮颗粒浓度处于偏高水平时，学校会关闭课室门窗并启动空气净化器。为确保空气流通，学校会在课间、休息时间或空气质量改善时开窗通风，同时让空气净化器继续运作。此外，课室已换上风力更强的风扇，必要时也会增设立式风扇或冷风机。

普杰立说，关闭门窗虽可能使课室闷热，但空气质量仍符合安全及通风规定。短暂开窗即可让温度和二氧化碳浓度，迅速回落至自然通风水平。学生也可穿体育服等较轻便校服上课。

不过，他坦言，若烟霾持续时间较长，学校在兼顾室内空气质量、通风和温度舒适度方面将面对挑战。

教育部将继续探讨结合被动与主动降温模式

工人党阿裕尼集选区议员张文杰补充提问时，询问教育部是否会重新检讨课室主要采用自然通风的政策。

普杰立回应说，课室目前利用自然通风和吊扇降温，并已随着气温上升增设风扇，以及换用风力更强、更节能的型号。教育部将继续探讨结合被动与主动降温模式，以有效且环保的方式，加强学校应对高温和烟霾的能力。

另一方面，针对议员询问政府会否津贴学前教育中心购买空气净化器，内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭答复说，所有学前中心都必须在烟霾期间，在儿童的主要教学与学习空间配备空气净化器。因此，不存在津贴中心添置净化器的问题。