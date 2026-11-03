涉嫌在家中对女友拳打脚踢、将她的小指咬致骨折，并将她禁锢在阳台，德国男子否认有罪。

德国籍被告菲利普（Bonkatz Philipp，38岁）共面对两项蓄意伤人、一项蓄意重伤他人及一项非法禁锢的控状。他不认罪，案件星期二（11月3日）在国家法院展开审讯。

控状显示，被告涉嫌在2024年3月2日凌晨3时许，在一处公寓单位内推搡、脚踢一名女子，拉扯她的头发，将她扛起后狠掷在地，并将她的左手小指咬致骨折。他也被指将女子锁在单位的阳台。

另一项暂且搁置的控状指被告涉嫌于同年1月12日早上，数次对女子拳打脚踢。

被告的领英（LinkedIn）显示，他是一家科技方案公司总经理和一家海洋方案公司董事。

控方在传召女子出庭供证前指出，若要求证人当着被告的面作证，她可能因恐惧或压力而影响证词的可靠性。控方因此援引《刑事诉讼法》，向法官申请安排女子在供证时不必面对被告。

法官批准申请，法庭职员在被告栏前放置屏风，避免女子看见被告。

称被告人前绅士人后暴力 曾寻求心理治疗

女子在控方引证下说，被告是她的前男友。她与被告于2023年三四月间在一家酒廊相识，过后发展成恋人。两人于同年8月开始约会，她也在10月搬入被告的公寓单位。

她形容，两人的关系起初近乎完美，被告表现得十分绅士。直到同年12月，她才发现被告擅长在人前伪装，在“关起门后”则展现暴力的一面。女子于2024年1月12日遭被告动手后搬离单位，但有时会返回。当时，两人仍每天保持联系，也曾寻求心理治疗师协助。

女子供称，案发当天，她在公寓内办公，并等候被告回家。被告凌晨返家时，因女子背对着他没有打招呼而恼火，拿起地上的纸张扔向她。女子拿起纸张扔向被告后，被告就上前推倒她。她站起身时也推了被告，不料被告则抓住她的马尾，将她整个人提起。

女子说，被告身高约2米，她则高159公分。她称，被告将她提起时，两人面对面，她的双脚悬空约42公分，相当于两人的身高差。她奋力挣扎后，两人一同摔倒在地。她随后用手推开被告的脸，对方却咬住她的小指。

女子说，她的小指当场流血并骨折，但被告仍继续对无力反抗的她施暴，令她感到十分疼痛。

案件星期三（4日）续审，女子将继续供证。