传染病的威胁，有时在出现人类感染病例之前，就已能从动物和环境的变化中发现蛛丝马迹。新启动的一项区域健康倡议，希望结合人类、动物和环境的疾病监测数据，帮助各国更早发现风险，在疫情暴发前采取防范措施。

这项名为“亚太同一健康倡议”（Asia Pacific One Health Initiative，简称APOHI）的计划，星期二（11月3日）正式启动，由淡马锡生命科学研究院主导，并获得淡马锡基金会、盖茨基金会及亚洲公益联盟旗下“人类医疗发展潜能群体”支持。

倡议将汇集区域各国在人类、野生动物和环境健康领域的专家与研究机构，整合疾病监测数据，并利用预测模型分析潜在传播风险，协助各国及早采取防范措施。各国也将加强数据共享和联合研究，把研究成果应用于公共卫生政策和防疫工作。

王乙康：我国是国际枢纽 传染病早期预警责无旁贷

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康在视频致辞中指出，新加坡是国际枢纽，更容易接触到来自世界各地的病原体，也可能成为病原体迅速传播至其他地区的通道，“因此在传染病监测和早期预警方面肩负重要责任”。

美国疾病控制与预防中心的数据显示，每四种新出现或新兴的人类传染病中，就有三种源自动物。然而，目前人类、动物和环境的疾病监测工作往往由不同机构负责，相关数据也分散在不同国家，难以及时发现潜在传播风险。

淡马锡基金会首席执行长黄文雄致辞时说：“我们不能等到威胁出现后才察觉，而应提前预判风险，以便更早采取行动，并加强各方协调应对。”

国家传染病中心、新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院高级顾问梁玉心教授，是APOHI的高级顾问兼高级咨询师。她受访时回忆，2003年沙斯疫情暴发时，新加坡与海外传染病专家的联系十分有限，她当时须主动致电香港威尔斯亲王医院内科部门主管沈祖尧教授，了解当地最新疫情。

梁玉心指出，经历多次重大疫情后，各国传染病专家的联系已比过去紧密，逐步建立起合作网络。各国也越来越意识到，要更有效地预防和应对传染病，不能只关注人类健康，还须把动物和环境因素纳入考量。

“人们经常讨论疾病如何从动物传播给人类，但病原体也可能从人类传回动物。要真正了解疾病传播风险，做好防范准备，就不能只关注动物，也须研究环境因素。”

首个项目聚焦婆罗洲人畜共患疟疾

APOHI的首个研究项目将聚焦婆罗洲的人畜共患疟疾，联合马来西亚、印度尼西亚，以及文莱的研究机构，探讨环境变化如何影响疾病传播风险，并推动跨境数据共享与联合研究。

淡马锡生命科学研究院高级首席研究员张显义博士说，婆罗洲横跨马来西亚、印尼和文莱，三国研究机构已有合作基础，因此适合作为首个项目的研究地点，测试跨境合作模式。

他说，倡议的一大挑战，是如何协调不同国家和领域的研究工作。要让合作取得成效，各国研究人员须建立长期合作关系，愿意跨越国界和专业领域共享资料。

参与项目的苏瑞福公共卫生学院副教授福纳斯（Kimberly Fornace）指出，婆罗洲每年有数千起诺氏疟原虫感染病例。这种疟原虫主要由猴子携带，再经蚊子叮咬传播给人类，严重时可致命。

她说，印尼正在加里曼丹建设新首都努山塔拉，婆罗洲各地也持续扩建公路网络。这些发展项目虽有助于改善交通和支持当地发展，却也可能改变人类与野生动物的接触情况，增加风险。