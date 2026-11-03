海事业加速数码化和采用新科技，政府将扩大海事及港务管理局权限，一方面加强网络安全，监管设在海外的重要海事电脑系统，另一方面采取措施，让新科技逐步投入使用，降低潜在风险。

国会星期二（11月3日）三读通过《新加坡海事及港务管理局（修正）法案》。

交通部兼律政部高级政务部长穆仁理提呈二读时指出，随着港口运作日益自动化和数码化，各个系统之间的联系更加紧密，面对的网络安全风险也随之增加。

修正法案将海事领域的网安监管纳入海事局的职能，并设立专门针对海事领域的网安监管框架。根据新框架，海事局可将符合条件的电脑或电脑系统，列为“重要信息基础设施”（Important Information Infrastructure，简称III）。

现行《网络安全法令》主要监管一旦受破坏、可能严重影响国家基本服务的“关键信息基础设施”（Critical Information Infrastructure，简称CII）。新设立的“III”类别，则涵盖未达到“CII”认定门槛，但一旦受破坏，仍可能严重影响海上运输、港口运作或我国海事服务声誉的系统。

考虑到数码服务也可从海外提供，海事局的监管范围将涵盖设在新加坡境外或由海外托管的相关系统。负责这些系统的业者须遵守网安要求，包括通报指定类型的网安事故、定期进行审计等。

多名议员关注海事局与网络安全局的监管框架如何协调。穆仁理强调，已被网安局列为CII的系统，不会再被列入海事局的新监管框架，以免对同一系统施加重复的监管要求。

推进自动化同时确保责任明确

随着海事业逐步引进各类新科技，法案也为监管自主航行船舶、水下机器人和远程操作中心等提供法律依据。

海事局可规定这些设备进行远程操控或自主运作的条件，并要求业者提供设备信息。必要时，港务总监（Port Master）也可指示或限制相关设备的移动，以确保航行和港口运作安全。

好些议员在辩论中指出，随着船舶逐步走向自动化，一旦发生事故，应由谁承担责任，以及相关科技将如何影响海事人员的工作。

穆仁理说，每艘无人驾驶船仍须由人掌握指挥权并承担责任，这符合国际海事组织的原则。至于无人驾驶船涉及的法律责任如何划分，国际海事组织仍在讨论。

他强调，新科技也能为海事人员带来更安全的工作环境和更多职业发展机会。例如，水下机器人可代替人员进入危险环境作业，经验丰富的海员则可转任岸上岗位，负责远程监控、操作船舶。

可限制特定海事服务执照数量

法案也整合现有的海事服务执照制度，并授权海事局在交通部长批准下，限制特定海事服务的执照数量。

这将让海事局更好地掌握新科技和服务的引进步伐，例如先向少数业者发出执照，开展试点计划，以控制潜在风险，确保相关服务安全可靠。

不过，裕廊东—武吉巴督集选区议员李宏壮、工人党后港区议员陈立峰等人指出，新执照制度和网安审计要求，可能加重企业的合规成本，尤其是资源有限的中小企业。

穆仁理回应说，政府会留意新规定对企业的负担，并在监管要求与合规成本之间取得平衡，以维护新加坡港口的竞争力。