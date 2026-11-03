今年9月初至10月中旬，综合诊疗所和急诊部接诊的患者中，病症可能与烟霾有关的日均求诊人次，分别增加约25%和20%。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期二（11月3日）书面答复国会议员有关烟霾的提问时指出，关于本地周期性烟霾暴露对健康造成长期影响，现有的证据仍然有限。

今年9月初至10月中旬，综合诊疗所每日接诊的病患中，可能与烟霾有关病症的求诊者，平均从约4000人次增至5000人次；急诊部则从约360人次增至440人次，增幅分别约为25%和20%。

其中，18岁至64岁者的增幅最大。我国于10月12日启动烟霾津贴计划后，相关就诊人次有所下降。

对于原本患有呼吸道疾病的病患，医生将提供额外支持，包括与病患讨论应对病情加重的适当方案、调整药物、在临床上适当的情况下加强治疗，以及提醒病患遵照医嘱服药。医生也会提醒病患确保备有充足药物，并随身携带吸入器。

王乙康指出，健卫部并未专门统计烟霾直接造成的医疗开支。此外，呼吸道疾病究竟是由烟霾直接引起，还是由其他因素所致，也难以明确区分，尤其目前正值流感季节。

王乙康在另一份书面答复中，也公布了烟霾津贴计划的最新数据。从10月12日计划启动至24日，综合诊疗所的求诊者已超过4万1000人次，参与计划的私人全科诊所则接诊逾7万2000人次。

由于各诊所尚未完成提交所有津贴申报，上述数据仍属初步统计。

私人全科诊所提供的津贴，主要面向较有需要的群体。目前，持有蓝色或橙色社保援助计划卡（CHAS）、医药费豁免卡或公共援助卡的19岁至64岁新加坡公民，可在私人全科诊所享有烟霾津贴。

未持有这些卡的其他新加坡公民，则可在综合诊疗所享有烟霾津贴。