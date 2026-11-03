过去10年，每年死于自杀的全职国民服役人员平均有约四人，自杀率为0.009%，低于全国男性的自杀率。

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声星期二（11月3日）通过国会书面答复，回应工人党阿裕尼集选区议员莫哈默法理的提问时，披露相关数据。

我国每年约有4万5000名男性公民和永久居民，在武装部队、警察部队和民防部队履行全职国民服役义务。

2016年至2025年的10年间，每年平均有10名至11名全职国民服役人员去世，死因包括自杀、交通事故和疾病等。其中，自杀是最主要的死因，其次是交通事故。这与全国10岁至30岁男性的主要死因一致。

陈振声指出，同期每年平均有约四名全职国民服役人员自杀身亡，平均每年自杀率为0.009%，低于2024年全国男性的0.014%。2024年是全国自杀数据已完成统计的最新年份。

陈振声说：“在这些数字背后，每一起死亡案例都代表着一条生命的逝去，也让家属和亲人承受巨大悲痛。我们严肃看待每一条逝去的生命，并向受影响的家庭致以最深切慰问。”

他强调，国防部和内政部高度重视每名全职国民服役人员的安全与福祉。每起死亡事件都会经过彻底调查，必要时采取措施，降低类似事件再次发生的可能性。

针对工人党阿裕尼集选区议员张文杰有关公布死亡数据的提问，陈振声说，国防部目前会在服役人员于军营内去世时发布文告；若内政团队国民服役人员在执行公务期间去世，内政部也会发布文告。

每年约970名全职服役人员 确诊或因神经多样性状况求助

另一方面，2021年至2025年，每年平均约有970名全职国民服役人员被诊断患有神经多样性（neurodivergent）相关状况，或因此寻求援助。

陈振声是在答复工人党盛港集选区议员何廷儒的提问时，提供以上数据。

神经多样性指的是人们在大脑运作、思考和学习方式上的差异，相关状况包括注意力缺陷多动障碍（ADHD）和自闭症等。

陈振声指出，国防部会根据这些服役人员的具体情况安排适合的训练和职务，让他们在服役期间发挥所长、做出贡献。

在入伍前的体检和评估中，国防部会考虑他们相关状况的性质和严重程度，以及社交能力、工作技能和学习能力，再决定适合他们的健康等级、基本军事训练课程和职务。

服役期间，指挥官也会定期了解他们的情况，让他们有机会反映困难和诉求。必要时，指挥官会与武装部队的精神科医生、心理学家和辅导员合作，提供适当支持，包括协助他们提升人际交往和工作技能。

无法胜任职务的全职国民服役人员，或再次接受健康状况评估，必要时调派到更合适的岗位，让他们继续为国民服役做出贡献。