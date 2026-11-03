几个月前，退休人士许惠卿患上俗称“生蛇”的带状疱疹，因剧痛难忍又不了解病情，感到十分焦虑。她通过人工智能（AI）工具查询带状疱疹及病因后，立刻求医。

许惠卿（79岁）秉持“活到老，学到老”的精神，从去年开始并坚持学习使用人工智能。

她说：“懂多一点才不会被时代淘汰，有不懂的去问人工智能，太方便了。”

如今，遇到看不懂的医疗报告或生活疑难，她都会尝试向人工智能提问。

许惠卿星期二（11月3日）也参加了新加坡潮州八邑会馆举办的“AI好好玩：醉卧花林探AI”华语公益讲座。

这场讲座吸引逾400人报名，是这个系列讲座在短短两个月内举办的第三场。

前两场由八邑会馆与南洋普宁会馆联办，共有逾280人参加。三场讲座已累计吸引近700人次参与，反映出年长者对学习人工智能的浓厚兴趣。

八邑会馆文教主任陈丽卿受访时说，媒体有关独居年长者孤立无助的报道，让她深受触动。

冀年长者掌握查询技能 减少日常对子女依赖

她希望年长者能学会使用人工智能查询日常资讯，提升独立生活的能力。她说：“年长者学会应用人工智能后，不仅能自己寻找所需的答案与帮助，减少对子女的依赖，还能在紧急时求助。”

星期二的讲座教导年长者如何使用人工智能生成图片、修复老照片、写诗，以及与人工智能对话解闷。

除了辅助查询生活资讯，人工智能也为年长者增添生活乐趣。另一名参与者黄木兰（73岁）平时会用人工智能规划出行路线，排演舞台剧时，也会借助它分析剧本角色。

她说：“过去觉得人工智能很可怕，现在明白它只是执行者，人类才是主宰者。接触到华语讲座后，我对使用提示词提问更有信心了。”

创意AI导师郭浩水（70岁）从事年长者科技辅导已有12年。他花了半年深入钻研人工智能后，决定通过公益讲座，无偿分享所学。

他说：“退休后还能把新知识分享给老人家，让我的退休生活过得更有意义。”