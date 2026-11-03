政府科技局在今年7月首阶段转型中裁退的93人当中，36人8月离职。截至10月30日，当中11人已在公共部门或私企找到工作，另有14人通过支援服务，正处于接受就业辅导或求职与面试阶段。

数码发展及新闻部长杨莉明星期二（11月3日）在国会答复官委议员尚杰夫的口头询问时说，政府科技局（GovTech）与法定机构公共雇员联合会、职总旗下的就业与职能培训中心（e2i）、技能及人力发展局，以及公共服务署紧密合作，为受影响人员提供支援。这些合作机构积极跟进每个离职者的求职、就业申请与面试情况。

已离职者中有11人没有借助相关机构的支援，而是另有个人计划、暂作职业休整，或寻找其他职业发展方向。剩下的57人则继续留岗工作至最后一天。

政府科技局今年7月宣布展开为期两年的工作队伍转型，分三个阶段进行，将裁退7%至9%的人员，相当于270人至350多人。第一阶段有93人被裁退，另有110人接受再培训，以备转换岗位。第二阶段裁员前不久展开，38人被裁，另有106人可接受再培训后转换岗位。

尚杰夫也问数码部是否掌握离职人员现有与离职前薪酬对比的资料。对此，杨莉明说，这属于员工与新雇主之间的保密事项，因此当局无法获取相关信息。