一场突如其来的疾病，改变了吉斯蒂娜（Qistina Azman）的人生轨迹。

2023年，当她即将从共和理工学院毕业时，身上多处出现大面积皮疹，诊断结果是患上湿疹。

“我的皮肤经常发炎瘙痒，而且非常敏感，碰到水时尤其疼痛，洗澡和清洗变得困难。严重的时候，任何身体移动或皮肤摩擦都可能导致皮肤开裂，形成伤口。”

吉斯蒂娜主修食品与农业科技，原本希望毕业后进入生物科技行业工作，但身体状况成了她求职路上的障碍。

“不少雇主认为我的学历和实习经验符合他们的要求，但担忧我的湿疹情况，尤其是实验室工作环境以及必须使用个人防护装备，可能会加剧我的病情。”

这让吉斯蒂娜非常沮丧，甚至没信心今后是否还能踏入职场。

家人导师从旁鼓励 让她重燃希望

当她陷入困境时，家人和导师不断从旁鼓励。哥哥哈里兹（Hariz），一直鼓励她坚持治疗，不要放弃理想，把求职挫折视为前进的动力。于是，她一边培养良好的生活习惯，一边教补习维持生活。

天道酬勤，当学院毕业项目导师王强顺博士得知情况后，向她伸出援手，告知学院应用科学系有一个研究助理的空缺待补，这让她对生活重燃希望。

这名良师不仅提供职业机会，还引导她通过饮食治疗湿疹。渐渐地，吉斯蒂娜的身体有所好转，逐渐重拾信心，也体会到食物科学的力量。

如今23岁的她在实验室负责实验规划、设置以及与业界伙伴协调，确保研究成果转化为实际效益。回首过去三年，她庆幸没有放弃理想，更感激家人和导师没有放弃她。

“这次经历让我明白，困难也许会使我们延迟实现目标，但不能成为实现梦想的阻力。”

记者在最近一次采访工作中，看到吉斯蒂娜在实验室里参与将食物废料制成营养品。她眼神专注，淡定自如，显然已经跨过那道坎。