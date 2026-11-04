一件破碎的陶器，经过修补，裂痕依旧，却呈现出另一种美。

这或许可以形容不少曾经入狱服刑的人。他们犯过错，为自己的行为付出了代价。这些经历不可能轻易抹去，但也不应该成为束缚他们一辈子的枷锁。

曾经服刑五年的区柏廉就是一例。他在狱中参与金缮陶艺课程，亲手打碎陶器，再用金粉将碎片重新拼接起来。过程中，他想起自己因服刑而错过见祖父母最后一面的遗憾，终于说出埋藏在心底多年的一句话：“我不乖，我不孝顺。”

那一刻，他除了眼前破碎的陶器，还面对自己曾犯下的错误，以及与家人之间留下的遗憾。

《联合早报》报道，区柏廉在2023年参加这项课程后，开始学习接纳自己的缺陷，并尝试修补与家人的关系。出狱后，他更在2026年初成为慈善机构Awful Grace的义工，希望以自身的经历，陪伴其他正在寻找出路的人。

从接受他人的帮助，到有能力帮助别人，区柏廉的转变让人看到，曾经犯错的人，也可以给予他人希望。然而，一个人能够重新开始，除了自身愿意改变，也需要社会愿意给他机会。

人人都会犯错，只是有些错误的代价比较沉重。对于曾经触犯法律的人来说，服刑是为自己的行为承担法律责任。但刑期结束后，前方的路未必平坦，求职时可能因为有前科而碰壁，想重新建立人际关系，也可能面对异样眼光。

即使已经下定决心，要改过自新，过去的标签仍可能成为跨不过去的门槛。

为助释囚更快重新融入社会，同黄丝带新加坡合作的雇主近年来持续增加。图为连锁餐厅Nando’s人事部职员希琳·纳迪娅（左）和在厨房工作的释囚莫哈末阿基德。（档案照片）

支持黄丝带计划雇主呈上升趋势

官方数据显示，支持黄丝带计划、愿意聘用前囚犯的雇主，从2019年的5603个，增加至2025年的6486个，整体呈上升趋势。

这反映出越来越多企业愿意为释囚敞开大门。当中，部分企业更长期聘请释囚，让他们从基层岗位做起，逐步累积经验，甚至晋升为管理人员。

不少参与黄丝带计划的雇主在受访时表明，无论释囚过去犯过什么错，他们既然已经接受法律制裁，就应该有机会像其他人一样重新就业，而不应因为一纸犯罪记录，就被社会拒之门外。

跨国物流公司Logwin新加坡董事长吕瑞发，就是一个很好的例子。年少时，他险些误入歧途，幸好养母始终相信他并没有彻底变坏，一番语重心长的话，最终把他从人生的边缘拉了回来。

后来，一次机缘巧合让他开始雇用囚犯为公司工作。这次合作让他发现，这些囚犯其实工作认真、态度负责，也让他意识到，许多人出狱后面对的最大困难之一，就是找不到工作。于是，他决定进一步聘用释囚，给他们一个重新开始的机会。

不过，在与释囚相处的过程中，吕瑞发逐渐发现，单单提供一份工作还不够。要真正帮助他们重返社会，还必须了解他们面对的困难、生活上的挑战，以及他们需要什么样的支持。只有这样，才能从不同层面拉他们一把，而不只是让他们有一份糊口的工作。

在他看来，给予释囚第二次机会，不只是帮助一个人重新开始，也是在维护整个社会的安全。他曾指出，如果释囚出狱后连基本生活都无法维持，走投无路之下，便可能再次铤而走险。

一年一度的黄丝带义跑将黄丝带精神带入社区，希望大家携手打造一个更具包容性的社会。（陈斌勤摄）

因此，企业愿意给予机会，意义远远不只是提供一份工作。对一个曾经犯错、正在努力重新开始的人来说，一份工作可能代表重新获得信任，也让他有机会承担家庭责任，建立有规律的生活。

我们虽不能期待每个人都能在出狱后立即脱胎换骨，却不能因为他们一时失足，就否定他们日后改变的可能。

区柏廉的故事正好说明了这一点。他的过去并没有消失，错过祖父母最后一面的遗憾也无法弥补，但他没有让这些经历成为人生的终点。如今，他把曾经获得的帮助传递给其他人，让自己的经历，成为别人的支持。

监狱可以关上一个人的自由，却不应该关上他重新开始的可能。而社会能做的，就是在他们愿意回头时，不要轻易关上那一扇门。