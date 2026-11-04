配合公共巴士车队转向更洁净能源的计划，660辆新电动巴士从今年底起陆续投入载客服务。新巴士将增设多项便利乘客及提升安全的设施，包括双层巴士楼梯安装有提示作用的红绿灯，及在车尾增设彩色电子显示屏，提醒其他公路使用者。

为期三天的新加坡城市出行周（Singapore Urban Mobility Week，简称SUMW）星期三（11月4日）举行开幕仪式，陆路交通管理局在会上介绍新电动巴士的设施。

陆交局指出，新巴士的设计综合了乘客、巴士车长和公共交通业者的反馈，并通过六大方面，提升舒适度、安全及无障碍通行便利。

新巴士将采用低地板设计，车内主要通道不设梯级，座位台阶的高度一般不超过230毫米，让乘客更容易在车内走动及上下车。

新巴士将采用低地板设计，车内主要通道不设梯级，座位台阶的高度一般不超过230毫米，让乘客更容易在车内走动及上下车。（周国威摄）

其次，单层和双层电动巴士，分别设有最多32个及67个固定座位，轮椅停放区也将增设折叠座椅，方便其他乘客使用。

车尾装全彩电子显示屏

此外，双层电动巴士的楼梯，也增设红绿色的提示灯。巴士行驶时，楼梯会亮起红灯，提醒乘客尽量避免使用楼梯；巴士停下时则亮起绿灯，表示乘客可安全使用。

巴士行驶时，楼梯会亮起红灯，提醒乘客尽量避免使用楼梯；巴士停下时则亮起绿灯，表示乘客可安全使用。（周国威摄）

车尾也将安装全彩色电子显示屏。除了展示巴士路线号码和目的地，也可通过实时视觉提示，让其他公路使用者提前了解巴士的行驶动向，例如即将停车、开动，及乘客正在上下车等情况。

车尾将安装全彩色电子显示屏。除了展示巴士路线号码和目的地，也可通过实时视觉提示，让其他公路使用者提前了解巴士的行驶动向，例如即将停车、开动，及乘客正在上下车等情况。（周国威摄）

这些提示功能将在明年启用，有助其他公路使用者提前作出反应，减少潜在的交通安全风险。

新巴士也将配备闭路电视监控系统、防碰撞预警及全景影像功能、车长疲劳监测系统，及电子后视镜系统，协助车长掌握周围路况，及时应对潜在危险。

电池续航能力进一步提升

随着电池技术进步，新单层电动巴士的续航里程将从280公里增至最多310公里；双层电动巴士则从215公里增至最多240公里，让巴士运营安排更灵活和高效。

我国正逐步推动公共巴士车队电动化，目标是到2030年让电动巴士占公共巴士总数的一半，并在2040年实现所有公共巴士采用更洁净能源的目标。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥为新加坡城市出行周开幕仪式致辞时说，交通部正逐步推动公共巴士电动化，目标是到2030年让我国拥有超过3000辆电动巴士，并在往后进一步增加数量。

陆交局去年12月宣布，颁发六份总值3亿2220万元的合约，采购660辆电动巴士，包括360辆单层和300辆双层巴士。这是当局首次大规模采购双层电动巴士，主要用于取代使用寿命即将届满的柴油巴士。

陆交局指出，电动巴士必须在有限的车身空间内容纳电池和电力驱动系统等设备，同时兼顾乘客的舒适度与便利。当局将继续收集乘客、巴士车长及公交业者的意见，作为日后采购和改进巴士设计的参考。